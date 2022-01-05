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Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Назарбаева

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны сменив на посту первого главу государства Нурсултана Назарбаева.

В обращении к нации Токаев сообщил, что на фоне массовых протестов принятых мер недостаточно. По словам президента, стоят за беспорядками финансово мотивированные заговорщики, у которых есть свой план. Токаев подчеркнул, что намерен действовать максимально жёстко по отношению нарушителям закона и подчеркнул, что не намерен покидать Казахстан.

Тем временем в Алма-Ате несколько десятков человек дошли до аэропорта. Сотрудники эвакуировали пассажиров, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

В городе Тадлыкорган протестующие под гимн Казахстана пытаются снести памятник Назарбаеву. В соцсетях опубликовано видео монумента, на который накинуты канаты. С их помощью участники акции пытаются скинуть статую с постамента.

Назарбаев возглавил Совбез Казахстана в 2019 году, оставив пост президента.

Массовые протесты из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ начались сразу после Нового года в Жанаозене. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Токаеву лишь формально.

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