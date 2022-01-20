Лицом к событию. Выдохнули?

Отступил ли мир хоть на шажок от военной пропасти после переговоров в Женеве? Как ДНРовские главари помогают Москве мотивировать вторжение в случае фиаско кремлевского ультиматума ? Почему МИД РФ так нервно отреагировал на сборник фейков российской пропаганды, подготовленный Госдепартаментом США? Обсуждают редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов, аналитик Станислав Бышок и журналист "Донбасс Реалий" Александр Демченко.
Другие материалы
-
20 января 2022
Лицом к событию. "Наши будут погибать просто за понты"
-
19 января 2022
Лицом к событию. Предвоенная дипломатия Путина
-
18 января 2022
Лицом к событию. Кто помогает Путину
-
17 января 2022
Лицом к событию.Тюремный год России Навального
-
14 января 2022
Лицом к событию. Россия в страхе: ждет войны и кризиса
-
13 января 2022
Лицом к событию. 2022: с нами Путин и ковид?