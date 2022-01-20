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Лицом к событию. Выдохнули?

Лицом к событию. Выдохнули?
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Лицом к событию. Выдохнули?

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Отступил ли мир хоть на шажок от военной пропасти после переговоров в Женеве? Как ДНРовские главари помогают Москве мотивировать вторжение в случае фиаско кремлевского ультиматума ? Почему МИД РФ так нервно отреагировал на сборник фейков российской пропаганды, подготовленный Госдепартаментом США? Обсуждают редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов, аналитик Станислав Бышок и журналист "Донбасс Реалий" Александр Демченко.

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