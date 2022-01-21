Выдохнули?

"Зачем с ним разговаривать, все равно обманет", - примерно так был сформулирован один из вопросов Энтони Блинкену по итогам его встречи с Сергеем Лавровым. "Все равно обманут" - это и российская пропаганда без конца повторяет, только уже про американцев. Не верят друг другу, а все равно разговаривают. Деваться некуда. Отступил ли мир хоть на шажок от военной пропасти после переговоров в Женеве? Как ДНРовские главари помогают Москве мотивировать вторжение в случае фиаско кремлевского ультиматума ? Почему МИД РФ так нервно отреагировал на сборник фейков российской пропаганды, подготовленный Госдепартаментом США? Обсуждают редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов, аналитик Станислав Бышок и журналист "Донбасс Реалий" Александр Демченко.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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