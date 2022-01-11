В Латвии арестовали двух подозреваемых в шпионаже для России

В Латвии спецслужбы задержали двух человек, подозреваемых в работе на военную разведку России. Они были отправлены под арест. Об этом стало известно в начале года из материалов уголовных дел, сообщает Delfi.



По версии следствия, задержанные передавали российским спецслужбам информацию о вооруженных силах Латвии и расширении присутствия НАТО в стране. С представителями военной разведки они встречались на территории России, сообщает Служба государственной безопасности Латвии.

Один из подозреваемых, по версии латвийской прокуратуры, использовал контакты, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, для получения, анализа и передачи данных российской разведке. Второго подозревают в многолетнем сотрудничестве с Москвой. Их имена, а также какие должности они занимали в Латвии, не сообщается. Неизвестно и точное время, когда их арестовали — сообщается лишь, что это произошло в 2021 году.