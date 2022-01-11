В Латвии арестовали двух подозреваемых в шпионаже для России

В Латвии спецслужбы задержали двух человек, подозреваемых в работе на военную разведку России. Они были отправлены под арест. Об этом стало известно в начале года из материалов уголовных дел, сообщает Delfi.
По версии следствия, задержанные передавали российским спецслужбам информацию о вооруженных силах Латвии и расширении присутствия НАТО в стране. С представителями военной разведки они встречались на территории России, сообщает Служба государственной безопасности Латвии.
Один из подозреваемых, по версии латвийской прокуратуры, использовал контакты, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, для получения, анализа и передачи данных российской разведке. Второго подозревают в многолетнем сотрудничестве с Москвой. Их имена, а также какие должности они занимали в Латвии, не сообщается. Неизвестно и точное время, когда их арестовали — сообщается лишь, что это произошло в 2021 году.
- Ранее Служба государственной безопасности задержала депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса. Его обвинили в сорока эпизодах шпионажа в пользу России. В декабре сейм Латвии разрешил Генпрокуратуре завести в отношении него уголовное дело, сняв с депутата неприкосновенность.
- В советское время Адамсонс работал в Военно-морском флоте на Сахалине и занимал должность замначальника штаба по разведывательной работе. В 1992 году он вернулся в Латвию, был утвержден заместителем командира Морских сил Латвии. Участвовал в выводе российской армии с территории Латвии, позже был утвержден Министром внутренних дел. Суд признал его связь с КГБ, однако должность депутата парламента Адамсонс сохранил.
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