Сейм Латвии разрешил привлечь бывшего главу министерства внутренних дел страны, депутата Яниса Адамсонса к уголовному преследованию за шпионаж в пользу России. Он подозревается в передаче российской разведке данных о ситуации в стране, подготавливаемых законопроектах и отношении балтийских стран к газопроводу "Северный поток — 2". Об этом сообщает Delfi.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Адамсонс — депутат парламента, он был избран от социал-демократической партии "Согласие". Он служил замполитом на Тихоокеанском флоте СССР, был командиром сторожевого корабля в погранвойсках КГБ, в разведке погранвойск. В Латвии он занимал посты заместителя командующего Военно-морских сил, командующего пограничной службы, министра внутренних дел.

В начале лета Генпрокуратура Латвии запросила у Сейма разрешения на снятие с бывшего министра неприкосновенности, с 11 июня он находится под арестом. Сам политик вину отрицает. Делфи без указания источника сообщает, что депутат мог передавать России общедоступные документы. Однако по данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает политика в более чем 40 эпизодах шпионажа.