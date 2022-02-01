Лицом к событию. Страхи Путина: "Нам что, воевать с блоком НАТО?"

Завлечения хозяина Кремля и обстановку в России обсуждаем с историком Андреем Зубовым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/strahi-putina-nam-chto-voevatj-s-blokom-nato/31682769.html
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