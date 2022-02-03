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live Лицом к событию. Младший демократ в гостях у старшего

Лицом к событию. Младший демократ в гостях у старшего
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Лицом к событию. Младший демократ в гостях у старшего

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Владимир Путин не побоялся вируса и двинул в Китай за поддержкой Си Цзиньпина в борьбе с гегемонией США и НАТО. Вдвоем, назвавшись демократами из демократов, они подписали гигантскую бумагу, которую нормальный человек не осилит. И не надо. Потому что наши эксперты куда короче расскажут, из-за чего сыр-бор, откуда в тексте бумаги взялся Тайвань, почему там не оказалось Крыма, и будет ли для России толк от этой бумаги в дальнейшем продавливании своего знаменитого ультиматума. В гостях политики Владимир Милов и Яков Якубович.

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