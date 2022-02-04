Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Младший демократ в гостях у старшего

Владимир Путин на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине 4 февраля 2022 года.

Владимир Путин не побоялся вируса и двинул в Китай за поддержкой Си Цзиньпина в борьбе с гегемонией США и НАТО. Вдвоем, назвавшись демократами из демократов, они подписали гигантскую бумагу, которую нормальный человек не осилит. И не надо. Потому что наши эксперты куда короче расскажут, из-за чего сыр-бор, откуда в тексте бумаги взялся Тайвань, почему там не оказалось Крыма, и будет ли для России толк от этой бумаги в дальнейшем продавливании своего знаменитого ультиматума. В гостях политики Владимир Милов и Яков Якубович.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG