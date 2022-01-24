Или едят, или курят. Как власти провоцируют рост цен на самое необходимое

Почему в России резко выросла контрабанда сигарет, на чем экономят курильщики и как это связано с подорожанием дешевых макарон и сельди? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

С января по ноябрь прошлого, 2021 года российская таможня арестовала 17 миллионов 400 тысяч немаркированных (проще говоря, контрабандных) пачек сигарет. Это почти в шесть раз больше, чем за весь 2020 год. Такие данные в пятницу, 21 января, опубликовал РБК со ссылкой на попавшую в распоряжение редакции копию отчета Федеральной таможенной службы.

Полная видеоверсия программы:

Рост случаев ввоза в страну разной "табачной" контрабанды и контрафакта в прошлом году отмечался практически во всех ведомствах, которые имеют отношение к обороту табака, – от МВД до Россельхознадзора. И дело вовсе не в том, что таможня или полиция стали лучше работать. Конфискуется по-прежнему не более 1–1,5 процентов таких товаров – от общих объемов черного рынка. Просто сам черный рынок в прошлом году резко вырос. И меня это совершенно не удивляет. Что к этому все идет, было понятно заранее. Сошлюсь на сюжет, который сняла для программы "Деньги на Свободе" Анастасия Тищенко в сентябре 2020 года:

Летом 2020 года правительство сильно перепугалось из-за коронакризиса и весеннего обвала рынков. Цена на нефть тогда, напомню, впервые упала до отрицательных значений. Каждая новая волна пандемии вызывала опасения, что ситуация может повториться. И российское министерство финансов было занято одним – поиском тех, с кого еще можно хоть что-то содрать для пополнения бюджета.

Стоит ли удивляться резкому росту спроса на дешевую контрабанду

Расчет был прост: как ни задирай цены на сигареты, никотинозависимые курильщики в массе от своей привычки не откажутся. Я тогда обращал внимание на высокий процент курящих среди людей старшего поколения. Они подсели на сигареты еще в те времена, когда употребление табака, во-первых, не считалось чем-то предосудительным, а во-вторых, вовсе не было, как сейчас, привилегией богатых.

Так что ускоренное повышение акцизов и, соответственно, рост цен на сигареты ставят многих пенсионеров перед весьма неприятной дилеммой: либо они едят, либо курят. И это не преувеличение. Сейчас пачку легальных сигарет дешевле 140–150 рублей найти совсем непросто. И сводить концы с концами, выкладывая за курение по 4–5 тысяч рублей в месяц, с нынешним уровнем пенсий очень непросто. Стоит ли удивляться резкому росту спроса на дешевую контрабанду? А спрос, как известно, рождает предложение.

Но самое любопытное в том, что попытка быстро наполнить казну, воспользовавшись никотиновой зависимостью изрядной доли россиян, привела к обратному эффекту. По оценке Счетной палаты, за последние пять лет – с 2016-го по середину 2021 года – федеральный бюджет недополучил без малого 300 миллиардов рублей из-за роста масштабов торговли нелегальной никотиносодержащей продукцией.

Макароны подорожали на 15 с лишним процентов, а гречка – более чем на четверть

Кто-то может возразить, что резкое повышение акцизов на табак ставило своей целью не только пополнение казны, но и борьбу с курением. Теоретически с точки зрения некурящих определенная логика в этом просматривается. На практике же принцип "не можешь себе позволить сигареты – бросай" совершенно не работает. Для заядлого курильщика проще отказаться от мяса или молока и перейти на макароны или овсянку с гречкой. Вот только тех, у кого в прошлом году перестало хватать на сигареты, и тут ждало разочарование. Макароны подорожали на 15 с лишним процентов, а гречка – более чем на четверть.

Тезис, что инфляция – налог на бедных, подтвердился в прошлом году во всей своей полноте. Согласно официальным данным, общий индекс потребительских цен вырос немногим менее чем на 8,5 процентов. Зато продовольственная инфляция перевалила за 10 процентов. Какое это имеет отношение к бедности? Самое непосредственное. Те, у кого после всех регулярных расходов остаются деньги на сбережения или инвестиции, из-за роста цен теряют меньшую часть доходов. Те же, кто с трудом дотягивают "от аванса до получки", – большую. Кроме того, чем ниже доход домохозяйства, тем более существенная доля этого дохода тратится именно на еду. А еда в прошлом году, повторюсь, подорожала сильнее всего:

Если повнимательнее присмотреться к тому, какие продукты насколько подорожали, не очень сложно заметить одну закономерность. Быстрее росли цены на относительно дешевые категории из так называемого "набора для бедных". Курица подорожала сильнее свинины или говядины, маргарин сильнее сливочного масла, капуста сильнее огурцов. Из рыбы же пальма первенства досталась не севрюге с осетриной, а простой рабоче-крестьянской селедке. Неурожаем или чем-то еще это объяснить сложно. Просто именно эти категории пользовались повышенным спросом, вот цены на них и выросли сильнее. Так что когда я говорил, что многие, например, пенсионеры предпочтут экономить на еде, чтобы продолжать курить, я совершенно не шутил. Именно это и происходит.

Кстати, раз уж речь зашла о пенсионерах. Как раз в их структуре потребления продукты на первом месте. И по ним инфляция бьет как ни по кому другому. Пенсии им с этого года повысили на 8,6 процента. Даже чуть выше официальной прошлогодней инфляции. Однако вернуться к тому уровню потребления, который сложился в начале прошлого года, пенсионерам это не поможет. Во-первых, как я уже говорил, продукты подорожали сильнее, чем услуги или непродовольственные товары. Во-вторых, цены, а вместе с ними и расходы, росли весь прошлый год. А пенсии повысили только сейчас, вдогонку. Цены же и не думали останавливаться.

Речь не о рынке подводных лодок или систем залпового огня. Инвестиции нужны частные

Правда, в кулуарах Гайдаровского форума, который состоялся вскоре после новогодних каникул, министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик инфляции, по всей видимости, пройден. Потому что деньги, которые раздавали перед выборами, люди уже потратили. А новые – для того чтобы гнать цены еще выше – взять неоткуда. Логика, конечно, странная: инфляция в России должна замедлиться не за счет роста производства и насыщения рынка, а потому что у людей деньги закончатся? Впрочем, на этом строится вся российская денежно-кредитная политика. За последние полгода можно было бы и привыкнуть.

Извиняет руководство Минфина и Центробанка тот факт, что служат там реалисты. Они понимают: для роста производства и насыщения рынка нужны инвестиции. Причем речь не о рынке подводных лодок или систем залпового огня. Так что инвестиции нужны частные. В СССР государство пыталось само насытить рынок, но за 70 лет так ничего и не получилось.

А какие уж тут частные инвестиции, когда российская 100-тысячная армия стоит на западной границе, а американские сенаторы соревнуются в том, кто придумает самые страшные санкции на случай, если эта армия двинется в сторону Украины. Российский фондовый рынок лихорадит. Рубль окончательно "отвязался" от дорогой нефти и тоже отнюдь не укрепляется. Одним словом, про инвестиционный климат в приличном обществе лучше не упоминать – а то засмеют.

Кстати, раз уж речь зашла о курсе рубля, его нынешние значения замедлению инфляции вовсе не способствуют. Скорее наоборот. Да и факты не подтверждают слова Силуанова о том, что пик инфляции пройден. По состоянию на 14 января годовой индекс потребительских цен вырос год к году на 8,62 процента. А это выше, чем в конце декабря. Кстати, сильнее всего подорожали макароны.

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