Опустить рубль. Что ждет Россию из-за отсутствия договоренностей с Западом

Как российский МИД обрушил рубль и фондовый рынок, от кого бегут инвесторы и когда начнут возвращаться, что подорожало в России сильнее всего и насколько оправданы прогнозы о том, что "пик инфляции" пройден, как власти пытаются вытащить страну из "демографической ямы" и почему она становится только глубже – об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Во второй половине минувшей недели руководство российского дипломатического ведомства приложило недюжинные усилия для обвала рубля и российского фондового рынка. Началось все в четверг, 13 января. В 14 часов по московскому времени заместитель министра иностранных дел пришел на канал RTVI, чтобы рассказать о состоявшихся в первой половине недели переговорах с представителями США и консультациях с НАТО. В выражениях российский участник переговоров не стеснялся. Назвал позицию Североатлантического альянса "непробиваемой", вспомнил, что и Россия никогда не прогибалась под внешним давлением, да и закруглил в том смысле, что говорить ни с американцами, ни с их европейскими союзниками больше не о чем.

Сказано уже столько, что любая искра может привести к пожару

Инвесторы решили, что переговоры сорваны окончательно и бесповоротно. И началась форменная паника. Доллар взлетел почти на два рубля. Индекс РТС только за первый час потерял 3%, а к концу торгов общие потери по сравнению с закрытием среды составили 6%. В пятницу утром все вроде немного успокоилось. К полудню доллар даже опустился ниже 76 рублей, а в некоторых бумагах обозначился робкий рост. Но тут в дело вступила "тяжелая артиллерия".

На арену (точнее на пресс-конференцию) вышел сам министр Сергей Лавров. И заявил буквально следующее (цитирую): "Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать". Следует ли удивляться, что для участников рынка это стало "красной линией", о которых Лавров тоже много говорил.

Доллар в результате дорос до 77 рублей, а индекс РТС обновил минимум с мая прошлого года. Вообще с октября прошлого года, то есть с момента, когда к украинской границе начали стягивать российские войска, рубль потерял около 10%, а индекс РТС – почти четверть. На прошлой же неделе особенно досталось акциям крупных российских банков. Потому что именно по ним сильнее всего ударят гипотетические международные санкции.

Путин уверен, что нашел способ взять Европу за горло

Путин убежден как в собственной неуязвимости, так и в том, что никаких новых санкций не будет. Во-первых, потому, что он – и это мое глубокое убеждение – никакого вторжения на территорию Украины не готовил и не готовит. Все эти дивизии на западных границах не более чем шантаж и параллельно самолюбование. Путин просто упивается собственной лихостью и непредсказуемостью, а заодно и тем эффектом, который оказывают его кульбиты на почтенную публику – от Киева до Вашингтона. Это типичный стиль уличного хулигана. В приличном обществе так себя не ведут, а в питерских подворотнях – сплошь и рядом.

Во-вторых, Путин уверен, что нашел способ взять Европу за горло. На прошлой неделе американская администрация устроила встречу с представителями крупнейших международных нефтегазовых компаний. "Роснефть" с "Газпромом" не пригласили по понятной причине: потому что обсуждались на этой встрече возможности заместить для Европы российские поставки энергоносителей. Но как участники встречи ни ломали головы, таких возможностей в ближайшей перспективе не увидели. На этом и строится путинская стратегия. Он убежден, что даже если дело дойдет до прямой военной конфронтации в Донецкой и Луганской областях, Украину принесут в жертву. На повторение полномасштабного энергетического кризиса, вроде того, что разразился в 1970-х годах прошлого века после арабского нефтяного эмбарго, никто – ни США, ни уж тем более Европа – не решится.

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Однако эта, с позволения сказать, политика может привести к катастрофическим последствиям. Когда друг другу противостоят две армии, действуют не только политики, но и генералы, и, что самое неприятное, тайные агенты. Ситуация накалилась до предела. Сказано уже столько, что любая искра может привести к пожару. Если же начнутся боевые действия, будет уже совершенно неважно, чья именно спецоперация послужит их причиной. Виноват в любом случае окажется Путин, поскольку именно его действия привели нас на порог войны. И хотя я по-прежнему расцениваю вооруженный конфликт на востоке Украины как крайне маловероятный, должен сказать, что совсем исключать негативное развитие событий нельзя.

Обсуждать, как на ком отразится новый пакет санкций, которым грозит американская администрация, – занятие довольно бессмысленное. Будут ли российские банки открывать счета в долларах и евро, пользоваться международными платежными системами, не заморозят ли их активы на корреспондентских счетах в США и Европе – все это станет совершенно неважно. Потому что экономики в ее привычном понимании ни в России, ни даже в Европе не останется. Ей на смену придет экономика военного времени с ее нормированным распределением и лозунгом "Все для фронта, все для победы!".

Институт собственности будет если не окончательно подорван, то как минимум изрядно подточен. Государство получит чрезвычайные полномочия изымать и национализировать все, что ему потребуется. Ближайшим союзникам России, таким как Казахстан или Армения, придется делать непростой выбор, по какую сторону "железного занавеса" они хотят оказаться. И несмотря на недавний рейд российских десантников в Алматы и Нур-Султан (Астана), я бы не поручился за то, что даже президент Токаев захочет оказаться в одной лодке с Путиным.

Уже весной вся энергетическая политика Евросоюза будет направлена на сокращение зависимости от поставок российского сырья

Последнему терять уже будет нечего, поскольку в случае поражения его будет ждать Гаага. Именно об этом говорит угроза ввести персональные санкции против всего руководства страны. По большому счету, всю последнюю неделю американцы пытались донести до кремлевского обитателя простую и незамысловатую мысль: боевые действия на востоке Украины, с чего бы они ни начались и в какой бы форме ни воевали те, кто будут противостоять регулярной украинской армии, автоматически прекращают любые дальнейшие переговоры и превращают Путина в военного преступника. Так что теперь он сам должен быть сильнее кого бы то ни было заинтересован в том, чтобы не допускать никаких провокаций.

Что касается пока еще базового сценария, который предусматривает достижение хоть каких-то договоренностей и отвод российских войск к местам постоянной дислокации, то даже в среднесрочной перспективе ничего хорошего я не жду.

К нынешнему политическому кризису, который сопровождается недвусмысленным энергетическим шантажом со стороны России, Европа оказалась явно не готова. Но это означает только одно: уже весной вся энергетическая, а заодно и промышленная политика европейских стран и Евросоюза в целом будет направлена на сокращение зависимости от поставок российского сырья. И пока Путин продолжает оставаться у власти, вероятность "железного занавеса" будет расти даже не с каждым годом, а с каждым месяцем. Слишком уж нервным для Европы оказался нынешний отопительный сезон.

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