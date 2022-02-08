Лицом к событию. Путин на фронтах: внешнем и внутреннем

Угрозу войны с Украиной и войны Кремля с оппонентами обсуждаем с публицистом и социологом Игорем Яковенко. Участвуют политологи Петр Залмаев (Киев), Сергей Марков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/putin-na-frontah-vneshnem-i-vnutrennem/31694255.html