Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Путин на фронтах: внешнем и внутреннем

Челночная дипломатия президента Франции Эммануэля Макрона, его встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским создали иллюзию перспектив некоторой деэскалации на внешнем фронте путинского режима. А вот в борьбе с политическими противниками Кремль наращивает усилия. Рамзан Кадыров безнаказанно обещает расправляться со своими оппонентами. Готовится новый суд над Алексеем Навальным. Аоестована Мария Алехина. Продолжаются гонения на "Мемориал".

Угрозу войны с Украиной и войны Кремля с оппонентами обсуждаем с публицистом и социологом Игорем Яковенко. Участвуют политологи Петр Залмаев (Киев), Сергей Марков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир 9 февраля в 19:05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG