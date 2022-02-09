Путин на фронтах: внешнем и внутреннем

Челночная дипломатия президента Франции Эммануэля Макрона, его встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским создали иллюзию перспектив некоторой деэскалации на внешнем фронте путинского режима. А вот в борьбе с политическими противниками Кремль наращивает усилия. Рамзан Кадыров безнаказанно обещает расправляться со своими оппонентами. Готовится новый суд над Алексеем Навальным. Аоестована Мария Алехина. Продолжаются гонения на "Мемориал".

Угрозу войны с Украиной и войны Кремля с оппонентами обсуждаем с публицистом и социологом Игорем Яковенко. Участвуют политологи Петр Залмаев (Киев), Сергей Марков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир 9 февраля в 19:05