Лицом к событию. «В умении мутить Володе не откажешь»

Капризничают. В Мюнхен не поедем. С ОБСЕ говорить не станем. Подавай нам США, на худой конец НАТО. Клянутся-божатся, что о вторжении не помышляют. Это наоборот Украина хочет напасть. Проводят опрос на своем федеральном канале: начнет ли она масштабное наступление на Донбассе? Да! Отвечает 65 процентов обученной аудитории. Тем не менее, с ними говорят и говорят. С каким результатом? О текущей ситуации - политолог Станислав Белковский (Москва) и журналист Роман Цимбалюк (Киев).