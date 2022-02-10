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Лицом к событию

"В умении мутить Володе не откажешь"

Системы ПВО С-400 на полигоне в Брестской области во время российско-белорусских учений "Мужество союза-2022" 10 февраля 2022 года

Капризничают. В Мюнхен не поедем. С ОБСЕ говорить не станем. Подавай нам США, на худой конец НАТО. Клянутся-божатся, что о вторжении не помышляют. Это наоборот Украина хочет напасть. Проводят опрос на своем федеральном канале: начнет ли она масштабное наступление на Донбассе? Да! Отвечает 65 процентов обученной аудитории. Тем не менее, с ними говорят и говорят. С каким результатом? О текущей ситуации - политолог Станислав Белковский (Москва) и журналист Роман Цимбалюк (Киев).

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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