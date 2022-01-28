США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации на границе Украины

31 января по инициативе Соединенных Штатов будет проведено заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться концентрация российских войск на границе Украины.

"Более 100 тысяч российских войск дислоцированы на границе Украины, Россия проводит различные дестабилизирующие действия против Украины, создавая явную угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд. США считают, что страны-члены Совета Безопасности должны изучить факты и рассмотреть последствия возможного вторжения России в Украину для международной системы безопасности.

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Россия, пока не отреагировавшая на американскую инициативу, может попытаться заблокировать проведение заседание Совета Безопасности с такой повесткой дня, однако, по данным газеты Wall Street Journal, Соединенные Штаты скорее всего заручились поддержкой, по меньшей мере, девяти членов Совбеза, необходимой для проведения заседания. В свою очередь России как постоянный член Совета Безопасности ООН обладает правом вето его решений.

Соединенные Штаты рассчитывают на то, что публичная дискуссия в стенах Совета Безопасности поможет убедить Кремль разрядить обстановку на границе Украины, ясно продемонстрировав на чьей стороны находятся симпатии международного сообщества. США также могут внести вопрос о ситуации на границе Украины в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН.

В последние недели Россия сосредоточила на границе Украины около ста тысяч военнослужащих и значительное количество боевой техники. В Киеве и западных столицах опасаются, что в Кремле планируют нападение на Украину. Москва отрицает наличие подобных планов и заявляет о праве перемещать войска на своей собственной территории, исходя из интересов собственной безопасности.