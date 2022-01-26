Посол США привёз в МИД РФ ответ на требования о гарантиях безопасности

Посол США в Москве Джон Салливан в среду вечером привез в МИД России письменный ответ Вашингтона на российские требования о так называемых гарантиях безопасности.

Об этом, в частности, сообщает издание "Коммерсантъ". Оно не уточнило источника информации.

"Интерфакс" со ссылкой на "информированный источник" передал, что в российском внешнеполитическом ведомстве в среду состоялась встреча с участием американского посла Салливана. Она продолжалась около получаса.

Дипломат отказался от комментариев журналистам как по приезде, так и после посещения российского дипведомства, отмечает ТАСС.

Reuters направило запрос в посольство США в Москве.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступает с комментариями перед журналистами. Тема выступления не называлась, но встреча, как отмечает "Голос Америки", происходит на фоне обострения напряженности между Россией и Украиной и растущей обеспокоенности союзников США по поводу возможных военных действий со стороны Москвы.

По информации западной разведки, Россия за последние месяца сосредоточила у границ Украины до ста тысяч своих военных, предполжительно, готовя вторжение на территорию соседнего государства.

Москва обвинения отрицает, утверждая, что напряжённость в регионе создают США и НАТО. Российские официальные лица неоднократно заверяли, что планов атаковать Украину у России нет. В декабре Россия выдвинула к США и НАТО свои требования по так называемым гарантиям безопасности. Эти требования включают отказ от расширения НАТО на восток, прекращение военного сотрудничества с бывшими советскими республиками и неразмещение в Европе каких-либо ударных систем, способных угрожать России.

После переговоров между российской делегацией и западными союзниками в Женеве и Боюсселе ранее в январе стороны объявили, что диалог важен, но между ними по-прежнему остаются серьёзные разногласия. Глава НАТО Йенс Столтенберг тогда подчеркнул, что у России нет права вето на приём в Североатлантический Союз новых членов, и, к примеру, Украина может сама решать, как обеспечивать свою безопасность.

Газета Washington Post на прошлой неделе написала, что Вашингтон попросил Москву не публиковать полный текст письменного ответа США на российские требования по гарантиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме 26 января, заявил, что Москва, судя по всему, не может опубликовать американский документ. "Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживают того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать", - сказал Лавров в Госдуме.