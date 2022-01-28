Токаев сменил Назарбаева на посту лидера правящей партии "Нур Отан"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем правящей партии "Нур Отан". Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В пятницу на съезде партии кандидатуру Токаева поддержали единогласно. Таким образом, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который основал "Нур Отан" в 1999 году и был её председателем, лишился одного из последних постов.
О передаче полномочий председателя правящей партии "Нур Отан" Токаеву первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил ещё в ноябре. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять президент страны.
Представители партии занимают больше двух третей мест в нижней палате парламента, в её рядах состоят многие бюджетники и госслужащие. "Нур Отан" официально выдвинула Токаева на пост президента на выборах 2019 года.
81-летний Назарбаев, правивший страной почти 30 лет, в марте 2019 года сложил президентские полномочия, передав их Токаеву. Однако тогда Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности, председателя "Нур Отан", члена Конституционного совета, а также специальный статус лидера нации, который гарантирует ему и членам его семьи иммунитет от любого преследования и неприкосновенность активов.
С началом протестов в Казахстане в первых числах января Назарбаев не появлялся на публике, СМИ сообщали, что он покинул страну. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Назарбаева от должности главы Совета безопасности. Своих постов после январских протестов лишились также некоторые родственники и приближённые бывшего президента.
18 января Назарбаев выступил с видеообращением, в котором заявил, что передает все полномочия Токаеву, никакого конфликта элит в Казахстане нет, а он является пенсионером и сейчас "находится на заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.
- Протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти.
- На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. По просьбе Токаева в страну были введены войска России и её союзников.
- По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство – гражданские лица.
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