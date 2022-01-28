Токаев сменил Назарбаева на посту лидера правящей партии "Нур Отан"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем правящей партии "Нур Отан". Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

В пятницу на съезде партии кандидатуру Токаева поддержали единогласно. Таким образом, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который основал "Нур Отан" в 1999 году и был её председателем, лишился одного из последних постов.

О передаче полномочий председателя правящей партии "Нур Отан" Токаеву первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил ещё в ноябре. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять президент страны.

Представители партии занимают больше двух третей мест в нижней палате парламента, в её рядах состоят многие бюджетники и госслужащие. "Нур Отан" официально выдвинула Токаева на пост президента на выборах 2019 года.

81-летний Назарбаев, правивший страной почти 30 лет, в марте 2019 года сложил президентские полномочия, передав их Токаеву. Однако тогда Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности, председателя "Нур Отан", члена Конституционного совета, а также специальный статус лидера нации, который гарантирует ему и членам его семьи иммунитет от любого преследования и неприкосновенность активов.

С началом протестов в Казахстане в первых числах января Назарбаев не появлялся на публике, СМИ сообщали, что он покинул страну. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Назарбаева от должности главы Совета безопасности. Своих постов после январских протестов лишились также некоторые родственники и приближённые бывшего президента.

18 января Назарбаев выступил с видеообращением, в котором заявил, что передает все полномочия Токаеву, никакого конфликта элит в Казахстане нет, а он является пенсионером и сейчас "находится на заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.