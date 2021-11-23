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Бывший президент Казахстана передаст председательство в правящей партии действующему

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передаст пост председателя основанной им партии "Нур Отан" действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом было объявлено во вторник на заседании политсовета партии, — передаёт Казахская служба Радио Свобода.

Назарбаев основал "Нур Отан" в 1999 году. Представители партии занимают больше двух третей мест в нижней палате парламента, в её рядах состоят многие бюджетники и госслужащие. "Нур Отан" официально выдвинула Такаева на пост президента на выборах 2019 года.

81-летний Назарбаев, правивший страной почти 30 лет, в марте 2019 года сложил президентские полномочия, передав их Такаеву. При этом за бывшим президентом остался специальный статус лидера нации, который гарантирует ему и членам его семьи иммунитет от любого преследования и неприкосновенность активов.

Кроме того, политик закрепил за собой право быть пожизненным председателем Совета безопасности — органа власти, с которым действующему президенту необходимо согласовывать назначения на ключевые государственные посты. Влияние Назарбаева на политику Казахстана остаётся таким высоким, что многие наблюдатели считают, что он продолжает де-факто руководить страной, — отмечает Казахская служба РС.

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