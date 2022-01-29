Глава комитета ГД высказался за регулирование оборота криптовалюты

Криптовалюта должна быть закреплена в законодательстве России, считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В интервью агентству ТАСС, депутат разъяснил, что, по его мнению, криптовалюта не должна находиться в абсолютно свободном обороте, она не должна быть средством платежа. Но то, что она должна быть объектом, в объектом законодательного регулирования, "совершенно очевидно", считает Крашенинников.

В качестве примера к своему тезису о необходимости ограничить оборот криптовалюты законодатель привёл запреты на свободный оборот алкоголя и отдельных лекарств.



Крашенинников констатирует, что несколько миллионов человек уже являются владельцами криптовалюты, и, по его словам, не следует делать вид, что ничего не происходит. "Происходит", резюмирует депутат и повторяет, что на это должен влият закон.



Вопрос законодательного регулирования оборота криптовалюты следовало бы решить уже в ходе весенней сессии Госдумы, считает инициатор законопроекта.

Президент РФ Владимир Путин 26 января призвал правительство и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.