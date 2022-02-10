Лицом к событию. Духовный отец Путина

Жириновский - создатель стиля путинской РФ? Как вождь ЛДПР приучил Россию к пропаганде войны? В эфире Александр Кынев, Андрей Окара, Константин Калачев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/duhovnyy-otets-putina/31698722.html