Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Ни мира, ни войны...

Лицом к событию. Ни мира, ни войны...
Embed
Лицом к событию. Ни мира, ни войны...

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Путин добивается реализации идей Мюнхена? Зачем РФ «финляндизация» Украины? Обсуждает журналист-международник Галина Сидорова, военный эксперт Юрий Федоров, политолог Владимир Фесенко (Киев). Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/ni-mira-ni-voyny/31702651.html

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG