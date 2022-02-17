Лицом к событию. Никакого вторжения мы не планируем!

МИД РФ письменно заверяет Запад, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины. Минобороны РФ объявляет об отводе новых и новых войск от границ Украины. США и НАТО не прекращают утверждать, что вторжения следует ждать со дня на день и опровергают российскую концепцию "отвода". "ДНР/ЛНР" тем временем находят секретную карту украинского вторжения на "свои" территории и предают огласке планы отравления и доведения украинцами до самоубийства руководителей этих самых республик! Кто, где и когда врет? Как разобраться в этом "компоте", используя выражение зам.пред.Совбеза РФ? В гостях политолог Глеб Павловский (Москва) и журналист Леонид Швец (Киев).
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