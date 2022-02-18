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Донбасские сепаратисты записали призыв к эвакуации населения в Россию за два дня до её начала

Руководители пророссийских сепаратистов Донбасса записали видеообращения с объявлением эвакуации населения в Россию за два дня до её объявления. В одном из них названа конкретная дата начала эвакуации — 18 февраля. В этом убедился корреспондент Радио Свобода, изучивший метаданные файлов с видеообращениями.

Об эвакуации в связи с обострением ситуации было объявлено 18 февраля. Эта дата названа "сегодняшней" в обращении лидера донецких сепаратистов Дениса Пушилина. Однако оба ролика - обращения Пушилина и лидера так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника, - как следует из метаданных, были записаны ещё 16 февраля.

В записанном ещё в среду обращении Пушилина говорится, что российские власти готовы принять беженцев. Однако сразу после его публикации в пятницу российские чиновники не комментировали ситуацию, делая вид, что им ничего не известно об эвакуации. Позднее власти Ростовской области сообщили о подготовке лагерей для беженцев, а президент России Владимир Путин пообещал каждому из них по 10 тысяч рублей.

Сколько именно человек собираются эвакуировать в Россию — властями не сообщалось. Пушилин в интервью российскому государственному телевидению говорил, что речь может идти о "сотнях тысяч" беженцах. Подконтрольные ему оперативные службы передают, что планируют эвакуацию 700 тысяч жителей.

Однако маловероятно, что такая масштабная операция может быть проведена силами сепаратистиских республик, даже с привлечением служб Ростовской области России.

  • Обострение ситуации в зоне конфликта происходит на фоне заявления президента США Джо Байдена, что Россия по-прежнему может готовиться к началу полномасштабной войны с Украиной. Одновременно страны Запада отмечают, что Россия не отодвинула войска от границы вопреки утверждениям официальных лиц.
  • В 12 часов по Москве запланировано выступление Байдена по происходящего. За пять минут до этого канал "Настоящее время" начнёт специальный эфир, выступление Байдена будет транслироваться с переводом на русский язык.

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