Руководители пророссийских сепаратистов Донбасса записали видеообращения с объявлением эвакуации населения в Россию за два дня до её объявления. В одном из них названа конкретная дата начала эвакуации — 18 февраля. В этом убедился корреспондент Радио Свобода, изучивший метаданные файлов с видеообращениями.

Об эвакуации в связи с обострением ситуации было объявлено 18 февраля. Эта дата названа "сегодняшней" в обращении лидера донецких сепаратистов Дениса Пушилина. Однако оба ролика - обращения Пушилина и лидера так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника, - как следует из метаданных, были записаны ещё 16 февраля.

В записанном ещё в среду обращении Пушилина говорится, что российские власти готовы принять беженцев. Однако сразу после его публикации в пятницу российские чиновники не комментировали ситуацию, делая вид, что им ничего не известно об эвакуации. Позднее власти Ростовской области сообщили о подготовке лагерей для беженцев, а президент России Владимир Путин пообещал каждому из них по 10 тысяч рублей.

Сколько именно человек собираются эвакуировать в Россию — властями не сообщалось. Пушилин в интервью российскому государственному телевидению говорил, что речь может идти о "сотнях тысяч" беженцах. Подконтрольные ему оперативные службы передают, что планируют эвакуацию 700 тысяч жителей.

Однако маловероятно, что такая масштабная операция может быть проведена силами сепаратистиских республик, даже с привлечением служб Ростовской области России.