Лицом к событию. Зачем Путин напал на Украину?

Почему Кремль решился на агрессию? Что видно в "тумане войны"? Какими будут последствия санкций? Можно ли остановить войну? В эфире историк, зам председателя партии ПАРНАС Андрей Зубов, политик Владимир Кара-Мурза, историк Юрий Фельштинский (США) военный обозреватель Валерий Ширяев. Ведет передачу Михаил Соколов.