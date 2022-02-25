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Зачем Путин напал на Украину?

Петербург протесты 24 февраля

В ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина российская армия начала вторжение в Украину. Развязана полномасштабная война. Идут тяжелые бои по всей территории Украины? Причем война идет под угрозой применения ядерного оружия Россией.

Почему Кремль решился на агрессию? Что видно в "тумане войны"? Какими будут последствия санкций? Можно ли остановить войну?

В эфире историк, зам председателя партии ПАРНАС Андрей Зубов, политик Владимир Кара-Мурза, историк Юрий Фельштинский (США).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир 25 февраля в 19:05

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