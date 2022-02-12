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Лицом к событию. «В умении мутить Володе не откажешь»

Лицом к событию. «В умении мутить Володе не откажешь»
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Лицом к событию. «В умении мутить Володе не откажешь»

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Капризничают. В Мюнхен не поедем. С ОБСЕ говорить не станем. Клянутся-божатся, что о вторжении не помышляют. Это наоборот Украина хочет напасть. Проводят опрос на своем федеральном канале: начнет ли она масштабное наступление на Донбассе? Да! Отвечает 65 процентов обученной аудитории. О текущей ситуации - политолог Станислав Белковский (Москва) и журналист Роман Цимбалюк (Киев).

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