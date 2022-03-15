Дороги к свободе. Россия-Украина: война слов

Украине приходится в чрезвычайных условиях переформатировать медиапространство. Как это происходит? В чем риски для демократически процессов? Собеседники Виталия Портникова - депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий и журналисты Тарас Березовец и Питер Залмаев.
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