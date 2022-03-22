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Россия-Украина: война слов. Эфир в 20:30

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ в Киеве, 12 марта 2022 года

Николай Княжицкий, Тарас Березовец, Питер Залмаев: как выглядит информационное пространство Украины после начала вторжения?

Украине приходится в чрезвычайных условиях переформатировать медиапространство. Как это происходит? В чем риски для демократически процессов? Собеседники Виталия Портникова – депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий и журналисты Тарас Березовец и Питер Залмаев. Эфир в 20:30.

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