Россия-Украина: война слов. Эфир в 20:30

Украине приходится в чрезвычайных условиях переформатировать медиапространство. Как это происходит? В чем риски для демократически процессов? Собеседники Виталия Портникова – депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий и журналисты Тарас Березовец и Питер Залмаев. Эфир в 20:30.