Украине приходится в чрезвычайных условиях переформатировать медиапространство. Как это происходит? В чем риски для демократически процессов? Собеседники Виталия Портникова – депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий и журналисты Тарас Березовец и Питер Залмаев. Эфир в 20:30.
Россия-Украина: война слов. Эфир в 20:30
Николай Княжицкий, Тарас Березовец, Питер Залмаев: как выглядит информационное пространство Украины после начала вторжения?
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