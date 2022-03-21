ФСБ требует немедленно запретить деятельность компании Meta в РФ

Федеральная служба безопасности потребовала немедленно запретить деятельность корпорации Meta - владельца соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp . Как утверждал на заседании Тверского суда Москвы представитель ФСБ, "деятельность организации направлена против России и ее Вооруженных сил".
Ранее прокуратура подтвердила в суде требование запретить Meta в России как экстремистскую. Представитель прокуратуры подчеркнула, что социальные сети компании обладают большим влиянием на общественное мнение. "Компания Meta сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам, чем была создана альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть", - заявила прокурор.
Судья попросила уточнить, как именно решение суда, если деятельность Meta будет запрещена как экстремистская, должно будет технически выполняться. "[Люди] смогут пользоваться [соцсетями Meta] или нет после решения суда, я не пойму?" — спросила она. Представитель Генпрокуратуры несколько раз не смог ответить на вопрос по существу.
Потом он пояснил, что в случае запрета Meta российских пользователей соцсетей Facebook и Instagram "не в целях экстремизма" не будут привлекать к ответственности, признав возможность технически обойти блокировки, а также большое количество пользователей из России.
Генпрокуратура также уточнила, что просит запретить в России Facebook и Instagram , но не WhatsApp "ввиду отсутствия возможности публичного распространения информации", указано в зачитанной судьей позицией Генпрокуратуры.
- Facebook был заблокирован в России 4 марта, социальную сеть обвинили в цензуре российских государственных и прогосударственных СМИ. 14 марта на всей территории России был заблокирован доступ к социальной сети Instagram.
- Поводом для иска против Meta и блокировки социальных сетей стало изменение политики модерации контента: Meta разрешила украинским пользователям высказывать проклятия и призывать к насилию в отношении российских военных (обезличенно, не в адрес конкретных лиц). Позже в компании подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан России, а также уточнили, что новые правила временные, введены в связи с вторжением российской армии в Украину и касаются только территории Украины.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.