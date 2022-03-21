ФСБ требует немедленно запретить деятельность компании Meta в РФ

Федеральная служба безопасности потребовала немедленно запретить деятельность корпорации Meta - владельца соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp . Как утверждал на заседании Тверского суда Москвы представитель ФСБ, "деятельность организации направлена против России и ее Вооруженных сил".

Ранее прокуратура подтвердила в суде требование запретить Meta в России как экстремистскую. Представитель прокуратуры подчеркнула, что социальные сети компании обладают большим влиянием на общественное мнение. "Компания Meta сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам, чем была создана альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть", - заявила прокурор.

Судья попросила уточнить, как именно решение суда, если деятельность Meta будет запрещена как экстремистская, должно будет технически выполняться. "[Люди] смогут пользоваться [соцсетями Meta] или нет после решения суда, я не пойму?" — спросила она. Представитель Генпрокуратуры несколько раз не смог ответить на вопрос по существу.

Потом он пояснил, что в случае запрета Meta российских пользователей соцсетей Facebook и Instagram "не в целях экстремизма" не будут привлекать к ответственности, признав возможность технически обойти блокировки, а также большое количество пользователей из России.

Генпрокуратура также уточнила, что просит запретить в России Facebook и Instagram , но не WhatsApp "ввиду отсутствия возможности публичного распространения информации", указано в зачитанной судьей позицией Генпрокуратуры.