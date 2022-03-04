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В России заблокирована социальная сеть Facebook

Роскомнадзор приступил к блокировке социальной сети Facebook, говорится в сообщении ведомства. Проблемы с доступом к сервису жители России испытывают с утра 4 марта, однако ранее о блокировке официально не сообщалось.

Согласно сообщению регулятора, причиной блокировки стали 26 случаев "дискриминации российских СМИ". В том числе ограничение доступа к аккаунтам телеканала министерства обороны "Звезда", информационного агентства РИА "Новости", иноязычного агентства Sputnik, канала RT и сайтов "Лента.ру" и "Газета.ру".

25 февраля социальная сеть была замедлена за эти нарушения. Ранее Facebook неоднократно штрафовался, однако в сообщении его головной компании Meta говорилось, что соцсеть не будет снимать ограничения по требованию Роскомнадзора.

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