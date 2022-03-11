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Генпрокуратура потребовала признать владельца Facebook, Instagram и WhatsApp экстремистской организацией

Российская Генеральная прокуратура потребовала признать Meta – материнскую компанию социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp – экстремистской организацией. Документы направлены в суд, передаёт государственное агентство ТАСС. От суда отдельно потребовано заблокировать Instagram в России, следует из сообщения агентства.

Надзорное ведомство сообщило, что направило в Следственный комитет материалы для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников компании по статьям о пропаганде терроризма и возбуждении ненависти и вражды. Следственный комитет уже сообщил, что возбудил дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.

Facebook уже был заблокирован в России 4 марта, социальную сеть обвинили в цензуре российских государственных и прогосударственных СМИ. О требовании блокировать WhatsApp пока что не сообщалось.

Также не ясно, будет ли признание Meta в России экстремистской организацией означать, что пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp будут преследоваться государством.

11 марта агентство Reuters сообщило, что Meta в некоторых странах не будет удалять из соцсетей угрозы и призывы к насилию в отношении русских и российских военных в контексте войны в Украине. Представитель корпорации уточнил позднее, что речь идёт только о "российских/русских захватчиках".

Посольство России в США назвало действия компании "экстремистской деятельностью" и потребовало от американских властей привлечь Meta к ответственности.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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