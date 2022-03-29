Дороги к свободе. Буча и мир

Можно ли добиться каких-либо мирных соглашений на фоне преступлений против человечности? Виталий Портников спрашивает журналиста, главу правления Института мировой политики Виктора Шлинчака и политолога Дмитрия Орешкина
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