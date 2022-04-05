Буча и мир. Эфир в 20:30

Можно ли добиться каких-либо мирных соглашений на фоне преступлений против человечности? Об этом Виталий Портников спрашивает журналиста, главу правления Института мировой политики Виктора Шлинчака и политолога Дмитрия Орешкина. Эфир в 20:30.

