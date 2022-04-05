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Дороги к свободе

Буча и мир. Эфир в 20:30

Владимир Зеленский в Буче. 3 апреля 2022 года

Мирные переговоры на фоне трагедии в Киевской области обсуждают Виктор Шлинчак и Дмитрий Орешкин

Можно ли добиться каких-либо мирных соглашений на фоне преступлений против человечности? Об этом Виталий Портников спрашивает журналиста, главу правления Института мировой политики Виктора Шлинчака и политолога Дмитрия Орешкина. Эфир в 20:30.

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