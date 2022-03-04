Лицом к событию. Он утащит с собой в могилу ядерную дурь?

Жириновский похоронен окончательно и бесповоротно. Россия мотивировала свое вторжение в Украину якобы наличием там "нацистов". В итоге в глазах украинской нации сама стала преемницей гитлеровской Германии. Какова реальная роль РФ в той исторической аналогии? Трагедия в Буче.