Лицом к событию. Он утащит с собой в могилу ядерную дурь?

Жириновский похоронен окончательно и бесповоротно. Россия мотивировала свое вторжение в Украину якобы наличием там "нацистов". В итоге в глазах украинской нации сама стала преемницей гитлеровской Германии. Какова реальная роль РФ в той исторической аналогии? Трагедия в Буче.
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