Жириновский похоронен окончательно и бесповоротно. Список того, что уйдет на тот свет вместе с ним. Россия мотивировала свое вторжение в Украину якобы наличием там "нацистов". В итоге в глазах украинской нации сама стала преемницей гитлеровской Германии. Какова реальная роль РФ в той исторической аналогии, которой она пытается оперировать? Трагедия в Буче. Россия оспаривает казалось бы бесспорное. Система аргументации. Насколько она убеждает внутреннюю аудиторию? В гостях: аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников, политик и общественный деятель Михаил Полторанин, журналист Леонид Швец. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Прямой эфир в 19 часов МСК. Обратите внимание, мы вернулись!
Он утащит с собой в могилу ядерную дурь?
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