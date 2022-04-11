"Может, перестать звонить Путину?" Соцсети о выборах во Франции

В воскресенье во Франции проходил первый тур президентских выборов. Россияне наблюдали за этими выборами с куда большим интересом, чем за своими: в президентских выборах в России всё ясно заранее, а во Франции вчера была нешуточная интрига: весь последний месяц преимущество нынешнего президента Макрона перед его главной конкуренткой Ле Пен постоянно сокращалось, и по последним опросам Макрон и Ле Пен шли уже буквально ноздря в ноздрю.

Павел Чиков

На фоне Украины В Сербии побеждает прокремлевский Вучич.

В Венгрии побеждает прокремлевский Орбан.

Во Франции Макрон за последнюю неделю теряет 2,5 пункта (27%), Ле Пен набирает 1 пункт (22%).

Выборы через неделю.

Но интрига была не только в этом: на этих выборах решается, какую позицию будет занимать ядерная держава и одна из двух крупнейших стран ЕС по отношению к России: Ле Пен все предыдущие годы критиковала ЕС и выражала симпатии к Путину, и, хотя с началом войны она стала гораздо осторожнее в высказываниях, многие считают, что, если её выберут, в едином фронте Запада против России может появиться огромная брешь.

Первые опубликованные результаты после подсчёта 20% и даже 40% показывали лидерство Ле Пен, что очень обнадёжило российских "патриотов".

Денис Ермаков

Следующая крупная победа Путина может быть в Париже — Белый дом напуган тем, что «пророссийская» Ле Пен «уничтожит» НАТО В администрации главы Белого дома Джозефа Байдена буквально замерли в тревожном ожидании президентских выборов во Франции, они пройдут уже завтра, 10 апреля.

Илья Ремесло

После подсчёта 50% голосов во Франции: Макрон: 26,6% Ле Пен: 27,5% Жалкий растерял весь рейтинг, и в первом туре слил Ле Пен, которую всегда считали маргинальной. Теперь следует во втором туре ждать истеричной кампании либерах "кто угодно, только не эта фашистка Ле Пен")

Вячеслав Лысаков

Макрон - Ле Пен 24:24.

Да, хотелось бы увидеть на месте этого надоевшего п*дика, задолбавшего Владимира Владимировича своими звонками, новое лицо, тем более - женское. Хуже - точно не будет.

Егор Холмогоров

❗️Ле Пен набрала 28,20%, Макрон — 26,15% голосов по результатам первого тура выборов президента Франции

Французские СМИ опубликовали первые официальные данные МВД Франции после подсчета 40% голосов.

Если соотношение 28/26 в пользу Ле Пен сохранится, то это будет мощным ударом по глобалистам уже после первого тура.

Горели надеждой и российские политологи с российским телевизором.

Ксения Собчак

Политэксперты вокруг меня говорят что «Для России будет лучше если выиграет Ле Пен». Не понимаю какая нам уже разница, ну ок.

Менее отчаянные "патриоты", не опьянённые войной, скептически отнеслись к этому восторгу.

Борис Межуев

Почему в России такая ненависть к Макрону? То есть я ничего не имею против победы Марин Ле Пен, но почему Макрон вызывает такую истошную реакцию? Саркози, который вместе с англичанами вынудил США на уничтожение Каддафи, такой реакции не вызывал. Олланд по моему вообще никакой не вызывал. Макрона у нас тут ненавидят больше, чем Бориса Джонсона. Казалось бы, нам то что за дело до его ориентации, работал он на Ротшильдов или на Рокфеллеров, казалось бы, важно только то, что из всех европейских глобалистов он занимал по отношению к России самую примирительную позицию. К сожалению, ответ очевиден. Самый главный враг для патриотов - это либерал, хорошо относящийся к России. Своим хорошим отношением он усиливает в России партию либералов. Либерал, плохо относящийся к России, эту партию ослабляет. И соответственно ее ослабляет антилиберал, к России относящийся хорошо. Антилиберал, относящийся к ней плохо, это легитимный враг и его тоже можно перетерпеть. Но вот внешний либерал-примиритель - вот это самое страшное.

Мне кажется, я разошелся с нашим патриотическим мейнстримом в первую очередь вот из-за этого перенесения внутренней политики на внешнюю. Мне казалось, что если уж мы хотим некоторой изоляции от Запада, надо научиться смотреть на их лидеров без страхов и пристрастий, только через призму национальных интересов. Но там были другие расчеты, которые мне показались откровенно вредными.

Но к ночи стало видно, что Макрон догнал и с каждым часом все больше обгоняет Ле Пен. Надежды "патриотов" поникли.

RealFitzroy

Про выборы во Франции: без сенсаций. Конечно, мне, как автору политической биографии Марин Ле Пен "Возвращение Жанны д'Арк" очень хотелось бы, чтобы она выиграла эти выборы. Однако никаких реальных шансов на это я сейчас не вижу. Взбудоражившие всех результаты exit polls говорят лишь о том, что и Марин, и Макрон проходят во второй тур - это было прогнозируемо, и так же было в 2017. Во втором туре случится то что случается во Франции всегда - против "фашистки" Ле Пен выстроят так называемый "республиканский фронт", куда войдут и левые, и правые. И она снова займет почётное второе место. Единственная возможность сломать этот сценарий - обнародование между первым и вторым туром некоей сенсационной информации, бьющей по Макрону. Трупы французских военных разведчиков из подвалов Мариуполя. Или живые пленные подчинённые недавно отправленного в отставку генерала Видо, рассказывающие на камеру о том, кто и с какими заданиями отправил их на Украину. К сожалению, вариант этот пока больше похож на сценарий остросюжетного политического триллера. В жизни все обычно скучнее.

Кирилл Шулика

Семейство Ле Пен - одновременно Зюганов и Жириновский в нашем издании, его амбиции быть вечно вторыми. Как Зюганов не отрекается от пещерного и дикого сталинизма, так и Ле Пен не двигается из выборов в выборы в сторону испытывающих кадровый кризис голлистов. Более того, во многом Ле Пен и нужна для того, чтобы у голлистов был кризис.

При этом ведь дико обидно, у Макрона правые могли выиграть. Он совсем не де Голль, Жискар д'Эстен, Миттеран и даже не пройдоха Саркози. Он ближе всего к противному и жабообразному социалисту Олланду.

Максим Шевченко

Французские президентские выборы показывают высокий уровень недоверия к действующему президенту Макрону, несмотря на то, что он опережает на 4% идущую на втором месте Марин Ле-Пен. В совокупности левые и националисты получают больше, но все решит второй тур. Ненависть к истеблишменту становится определяющей темой эпохи.

Сергей Марков

Франция. Первый тур президентских выборов. Во второй тур с вероятностью 99% выйдут Макрон и Марин Ле Пен. Прогноз.

1. Центрист глобалист Макрон 27%.

2. Правая антиглобалист антиНАТО Ле Пен 24%.

3. Третий очень левый антиглобалист антиНАТО Меланшон 17%.

4. Четвертый правый антиглобалист антиНАТО Земур 10%.

5. Пятая умеренно правая глобалист Валери Пекресс 9%.

6. Во втором туре по всем прогнозам побеждает Макрон у Ле Пен со счетом 52% на 48%.

7. Это самый маленький разрыв против Ле Пен за все годы.

8. Рейтинг Макрона сильно упал прямо последние недели. А у Ле Пен рейтинг рванул вверх. В том числе из-за безумной политики Макрона по поддержке украинских фашистов на Украине и кризиса и роста цен.

9. И у Ле Пен есть шансы даже победить во втором туре.

10. Но президентом ей стать не дадут все равно. Придумают что нибудь не законное и не дадут. Демократия во Франции уже не вполне демократия.

Федор Крашенинников

Путинская пропаганда сообщает об итогах первого тура выборов во Франции прямо как в старом советском анекдоте про соревнование Хрущова с Эйзенхауэром в беге: Ле Пен пришла второй, Макрон - предпоследним

У "либералов" причин любить Ле Пен нет.

Фарида Рустамова

а Ле Пен уже говорила «где вы были восемь лет» или нет ещё?

Мнения российской оппозиции разделились. Одни считают, что всё будет хорошо, других испугали набранные крайне правыми и крайне левыми голоса.

Ева Канторович

Как Франция могла докатиться что выбор между откровенным трусом и дураком и путинской фанатской у него на содержании? Других французов поприличнее нет больше?

Иван Преображенский

Читаю у российских аналитиков, что "сегодняшний день во Франции может лишить Владимира Путина постоянного собеседника". Хватаюсь за голову, понимая, что уровень деградации у некоторых искпердов в России уже такой, что они забывали о том, что на выборах обычно два тура.

Действительно, последние опросы давали разницу всего в 1% между действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидершей правопопулистской партии "Национальное вече" Марин Ле Пен. Примерно 25% у Макрона и 24% у Ле Пен.

Но это только первый тур. В нем, кстати, участвует куча политиков других, с рейтингами от 8% сразу у нескольких. Конечно, важно, кто будет первым в пером туре. Обычно считается, что это дает преимущество. Но в паре Макрон-Ле Пен не все так однозначно.

Победа Ле Пен в первом туре приведет к мощной мобилизации ее противников. Это политик, чей антирейтинг традиционно превышает рейтинг. Риск ее реального избрания президентом заставляет голосовать за Макрон тех, кто иначе не поддержал бы его никогда. Так было еще во времена ее отца Жана-Мари Ле Пена - идеального спарринг-партнера для президента Жака Ширака, который выходил с ним во второй тур и уверенно побеждал именно за счет голосования не за Ширака, а "против Ле Пен".

Так что сегодняшнее голосование, чем бы оно ни закончилось, ничего не определяет. Но вот после выборов в любом случае Путин, наверняка, потеряет собеседника. Если победит Ле Пен она наверняка постарается, с учетом ситуации, забыть о давних обещаниях помогать России и финансовой помощи Кремля. Ну а Эммануэль Макрон, переизбравшись, потеряет стимул демонстрировать какой он умелый миротворец и забросит названивать Путину. Скорее всего, он перейдет после выборов в лагерь жестких и однозначных противников российского диктатора.

В конце концов, именно Франция - единственная страна ЕС с собственным ядерным оружием и постоянно участвующей в локальных конфликтах армией. Она обречена выйти после выборов в ЕС на первый план, с учетом войны, которую ведет Россия против Украины.

Кирилл Гончаров

Ле Пен (23,6) + Земур (7) + Николя Дюпон-Эньян (1,8 ) = 32,4 %. + Меланшон (20,1 %) = 52,5 %

52,5% французов поддержали реальных экстремистов.

Это как если бы, в России подобный результат получили Левый Фронт, ЛДПР и Прилепин.

Цензура.

P.S. Понятно, что большинство из них поддержит Макрона, но сам факт такого числа радикально настроенных французов - очень настораживает.

Бывший патриот а теперь оппозиционер Анатолий Несмиян считает, что даже если Ле Пен удастся победить, это ничего не изменит.

Первый тур президентских выборов состоялся, и предсказуемо он не выявил победителя. Два ключевых кандидата Макрон и Ле Пен набрали практически одинаковое число голосов, так что именно они и выходят во второй тур.

Кто победит — неизвестно, слишком близкие результаты среди сторонников и достаточно плотно выглядят предпочтения тех, кто голосовал за других кандидатов.

В России почему-то болеют именно за Ле Пен, полагая ее чуть ли не пророссийским политиком. В обстановке, когда внутренняя катастрофа в России буквально накрывает, психологически оправдано ожидать какого-то чуда. У Гитлера в бункере тоже с восторгом восприняли известие о смерти Рузвельта в надежде что вот-вот союзники начнут стрелять друг в друга и в суматохе позабудут о Германии. Радость, правда, была недолгой.

Марин Ле Пен — профранцузский политик в первую очередь. Во вторую — проевропейский. Ну, а в третью и четвертую — может, и вспомнит о существовании Вануату, Папуа-Новой Гвинее, Гаити или Путине. Предвыборная программа Ле Пен носит ярко выраженный внутренний характер, кроме того, у нее есть серьезные претензии к существующему формату Евросоюза. А потому основные усилия она предполагает тратить на этих направлениях. Остальные — как сложится.

Самое главная проблема в гипотетической «пророссийской» ориентации Марин Ле Пен — это нынешний имидж России и лично Путина. Попытаться пойти против мейнстрима — это примерно как посетить в камере и пожать руку полицейскому Дереку Шовину, а заодно попить кофе с Харви Ванштейном и поужинать с Кевином Спейси. Последнего вроде бы как почти что оправдали, но общественное мнение — оно такое... Сторонников такие демарши вряд ли прибавят, а вот противников и воя в прессе будет сразу не сосчитать. Зачем это Ле Пен в нынешней ситуации, неясно.

По всему этому даже возможная победа Ле Пен на выборах в конце апреля (а еще ведь нужно и победить) абсолютно ничего не изменит. И когда кремлевские это поймут, им останется лишь ждать армию Венка. А вдруг придет.

Николай Травкин

Разрыв то совсем небольшой… Может Макрону воздержаться от слишком частого общения с Путиным, не звонить ему на дню по 6 раз, а сосредоточиться на выборах?

Второй тур выборов – 24 апреля.