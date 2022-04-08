"Выдал секрет Кремля". Блогеры комментируют интервью Пескова

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News сделал сразу несколько заявлений, привлекших внимание публики: он сказал, что целью "спецоперации" было предотвращение Третьей мировой войны и что война может закончиться "в ближайшие дни", а также признал, что российская армия понесла в Украине "значительные потери".

До пенсии крякну!

Песков заявил, что спецоперация может закончится в "ближайшие дни". Я что-то пропустил. А что случилось?

Алексей Нарышкин

Такое ощущение, что Песков лишнего сболтнул. Какие ещё значительные потери? Это откуда он взял? Блестящая же операция или уже нет!

То есть, с одной стороны, спасибо, Дмитрий Сергеевич, за честность!

С другой – как-то за вас тревожно! Как бы уголовку не повесили за дискредитацию.

Возможно, необычная откровенность пресс-секретаря президента объясняется тем, что он говорил по-английски, а потому, не чувствуя нюансов, использовал менее обтекаемые формулировки, чем обычно, пишут некоторые блогеры.

Хроника деградации

Мне показалось, что когда Песков говорит по-русски и когда Песков говорит по-английски, то его риторика отличается.

Но в провластных телеграм-каналах "непатриотичное" интервью Пескова незамеченным не прошло.

Сергей Мардан

У меня есть несколько вопросов.

Первый. Что это за колониальная привычка официальному представителю президента России давать интервью на английском языке? Слышали ли вы хоть раз, чтобы Псаки давала интервью на русском или немецком?

Второй. Идут военные действия. Великобритания является стороной конфликта, о чем каждый день говорят в том числе государственные медиа.

Сетовать на военные потери перед телевиденьем вражеского государства – выглядит, как минимум, демонстративным проявлением слабости. Военной слабости. Экономической слабости. Политической слабости.

Третий. Заявление о завершении специальной операции "в ближайшие дни" означает, что окружения Донбасской группировки не будет, и соответственно – ее разгрома тоже не будет.

Как подобные заявления (которые делает официальный представитель президента России) должны действовать на военных, которые до сих пор еще не поняли, почему им пришлось оставить Киевскую, Черниговскую и Сумскую область?

Четвертый. Пророссийские активисты Херсонщины уже должны начинать эвакуацию на территорию России или у них пока есть время собрать чемоданы?

Платон Беседин

Так нельзя.

Нельзя давать интервью английскому СМИ, когда Британия является главным инициатором и куратором убийства наших солдат.Нельзя деморализовывать тех, кто пытается сотрудничать с Россией на занятых территориях.

Нельзя деморализовывать российских солдат, которые и без того, чего уж лукавить, многого не понимают.

Да, так нельзя, Дмитрий Сергеевич Песков.

Но! Не думайте, что он такой один. Самое страшное и опасное сейчас – думать, что есть вот такой неправильный Песков. Всё куда опаснее. И умные люди это понимают. "Просто все животные равны, но одни равнее других". Сильно равнее. И именно с таких постепенно вбрасываемых в массовое сознание бомб начинается крушение.

Рецепт? Показательно исключить из "сильно равных" тех, кто позволяет себе подобное. Если мы хотим сохранить Россию, конечно.

С критикой в адрес Дмитрия Пескова выступил в соцсетях в том числе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак:

Когда комментарии официальных лиц порождают вместо ясности массу вопросов – это не нормально!

- "Значительные" потери, это какие? А какие "не значительные"?

– А 8 лет жертв геноцида Донбасса – это была для нас просто трагедия? А теперь "огромная трагедия"?

– А наши бойцы в Мариуполе и под Николаевом, что стиснув зубы, спасают мирных людей под огнём и требуют реальной денацификации ничего не смыслят в трагедиях?

– А мирные люди Донбасса и Запорожья, Херсона, которые нам поверили, просто не такие образованные как они? Ведь могли бы сразу догадаться, что для нас возможны "значительные потери" и "готовность к переговорам".

– А жителям всей России, которые молятся о наших бойцах и как один поддержали возмездие нацистам, им как понимать? "Хасавюрт", или опять просто "кто-то брякает там что-то"?

Предлагаю "московских трибунов" в обязательном порядке на Донбасс возить

Во время Первой Мировой войны в Петрограде были разные точки зрения на происходящее на фронтах. Один из самых популярных и разрушительных "мемов" тех лет авторства видного политика Милюкова: "Что это – глупость или предательство?". Итоги этих "мемов" и политической разноголосицы во власти тогда привели все знают к чему: разрушенная страна, миллионы жертв и оккупация, проигранная война и начало гражданской.

В такое время как сейчас, каждое слово публичного человека из власти – это оружие пострашнее Калибра!

Предлагаю "московских трибунов" в обязательном порядке на Донбасс возить, к мирным людям и нашим бойцам показывать, чтобы напрямую послушали, для просветления.

Станислав Куприянов

Поразительно просто, насколько жалко выглядят попытки Дмитрия Пескова выторговать себе и своей семье какие-то индульгенции перед Западом.

Издание "Ридовка" даже объявило, что комментарии кремлевского пресс-секретаря отныне будет публиковать выборочно.

Безусловно, одним из ключевых ньюсмейкеров последней недели стал Дмитрий Песков. В частности, из его уст звучали призывы продолжить переговоры в Стамбуле на фоне казни российских военнопленных под Киевом, он называл патриотами уехавших из страны еще в феврале Урганта и Собчак, были и другие сомнительные заявления.



Вот и сегодня Дмитрий Сергеевич в интервью британскому SkyNews поведал всему миру об огромных потерях армии РФ, назвал Мариуполь частью ЛНР и вновь выразил надежду о возобновлении переговорного процесса с Украиной. Конечно, возможен вариант, при котором пресс-секретарь президента просто не успевает следить за новостной повесткой и не в курсе всего того, что происходит в зоне специальной военной операции, но к сути вопроса это имеет мало отношения.



Редакция Readovka приняла решение отказаться от публикации демотивирующих комментариев Пескова и комментариев, которые, на наш взгляд, не отражают реальную картину происходящего сейчас на Украине и в России. Наш бойкот не распространяется на те заявления Пескова, которые действительно несут ключевой посыл по позиции президента, мы оставляем за собой право на публикацию действительно важных его заявлений и опубликуем любой его комментарий при прямом запросе в редакцию. Но от публикации в нашей ленте всех его сообщений, как мы делали в последнее время, редакция отказывается полностью и призывает присоединиться к бойкоту другие патриотические издания.

Ранее с критическими высказываниями в отношении кремлевского пресс-секретаря выступал Рамзан Кадыров.

Массированная критическая кампания в отношении Пескова укрепила некоторых комментаторов в уверенности, что среди элит существует раскол, который углубляется с каждым днем.

Дмитрий Колезев

Не знаю, правдивы ли слухи, что Readovk’у купил Евгений Пригожин, но в любом случае информационное поле вокруг Кремля причудливо вспучивается. Недавно вот Рамзан Кадыров публично грозил Пескову, теперь вот это. "Партия войны" не хочет мира.

Андрей Пионтковский

Песков сейчас говорит на [Sky News поразительные] вещи: мы понесли огромные потери, это трагедия, мы начали операцию, чтобы предотвратить 3 мировую войну. В ближайшие дни она закончится или достижением ее целей или соглашением с Украиной. В Кремле явно что-то происходит...

Владимир Осечкин

Внутри администрации президента Путина зреет заговор и переворот

Данные наших источников начинают всё чаще подтверждаться. Как и предсказывал Wind of change, идёт мощное усиление группы влияния во главе с радикальным Рамзаном Кадыровым, система сдержек и противовесов Владимира Путина больше не работает. Впервые за последние 20 лет в России губернатор региона (Чечня) Кадыров и секретарь генсовета "Единой России" Турчак открыто нападают с критикой на заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Пескова, который долгие годы был одним из наиболее близких к Путину и доверенных лиц. По сути Кадыров и Турчак – говорящие головы одной из самых влиятельных в России силовых групп, которые озвучивают согласованную позицию. Внутри администрации президента Путина зреет заговор и переворот. С одной стороны, группа Вайно-Бортникова-Нарышкина докладывает Путину о предстоящей экономической катастрофе, на основе аналитики и данных сообщает о возможных негативных последствиях продолжения этой бесперспективной войны, а также о провале "спецоперации", бардаке и Grand-коррупции в армии и в первую очередь в хэд-офисе Министерства обороны РФ, опираясь на результаты проверки Счётной палаты РФ (выявлена дыра в размере более 3 триллионов рублей), с другой – осведомлённый об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу, его группа поддержки денежные мешки и его первые заместители Цаликов и Иванов (современный зиц-председатель Фунт, аналог Олега Коршунова в ФСИН эпохи генерал-полковника ФСБ Корниенко), глава ДВКР ФСБ Юрьев и первый замглавы АП Сергей Кириенко, который и продвинул "эффективного менеджера" Иванова из МинАтома в команду Шойгу в Мособласть и далее в Минобороны. Наглядно этот заговор подтверждает и подконтрольное Шойгу-Иванову СМИ "Readovka", которое регулярно в Тг публикует данные от Генштаба МО и посты в угоду Кадырову, накачивая подписчиков военными и антиукраинскими настроениями.

Группы Шойгу-Кириенко/Турчак-Иванов-Кадыров vs Вайно/Песков-Бортников-Нарышкин-Кудрин сейчас пришли в движение, группа Шойгу/Иванов готовят на смену Путину губернатора Тульской области Дюмина, и вопрос лишь в том, достаточно ли сил у команды Путина удержать власть или нет.

Без отмашки ничего бы не было. Отмашка была дана

В любом случае итогом этой уже идущей вторую неделю в коридорах Кремля и зданий на Старой площади и Лубянке битвы будет череда отставок и арестов одной из групп влияния. И пока финансовые/силовые возможности группы Кириенко/Шойгу/Иванова/Кадырова внутри РФ с триллионами из бюджета армии и бригадой вооруженных до зубов бойцов в "Президент-отеле" в Москве с удостоверениями УФСБ, ФСВНГ и УМВД по ЧР превосходят силы оппонентов, но при этом за пределами границ РФ у них нет и 1/10 контактов и поддержки, которые есть у их оппонентов.

Ближайшая неделя может стать решающей не только для войны в Украине и будущего указанных выше персонажей, но и для самой России и её места в мире.

P.S. Простыми словами. Песков – заместитель руководителя администрации президента РФ, его статус – Действительный государственный советник РФ 1 класса. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса – классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин соответствует воинскому званию – генерал армии (адмирал флота), генерал-полковник (адмирал). А Кадыров всего лишь генерал-лейтенант, да и то – внутренних войск. Ну это как если полковник будет тявкать на генерал-лейтенанта или капитан на полковника. Без отмашки ничего бы не было. Отмашка была дана. Кем – уже не вопрос.

Константин Сонин

Расколом элит наблюдатели интересуются, конечно, потому что большая часть таких правлений, как Путина, кончается внутренним переворотом. Не всякий раз, надо заметить. Знаменитый пример того, что раскола элит может и не быть до самого конца режима – Гитлер, который до последних дней в бункере сохранял полноту власти.

То, что раскол происходит по линии "продолжать войну или сворачивать" – это как раз очевидно. В лагере "сворачивать" находятся те, кто по долгу службы или просто из интереса заглядывает не только в завтрашний, но и послезавтрашний день. Им хорошо видно, что чем дольше продолжается война, тем хуже будет у них жизнь, и тем выше опасность.

Для военных мир – это понижения в должности, если не суды

В лагере "продолжать" находятся, конечно, военные. Военные вовсе не всегда хотят войны – и, возможно, они возражали перед второжением на Украину. Но сейчас, когда атака на Киев закончилась провалом, и всё заполнено снимками убитых мирных жителей в Киеве, для военных мир – это только отрицательные стороны. Понижения в должности, если не суды. А "продолжать войну" – это лотерейный билет с маленькой вероятностью победы. Интересно, конечно, что позицию "партии войны" озвучивает Кадыров.

Но вообще раскол будет не по ведомствам и специальностям. Он будет скорее "поколенческий" (Кадыров и здесь не вписывается в тот лагерь, к которому принадлежит его поколение.) То есть широкие массы тех, кого развитие событий пугает, против той узкой группы, которая о последствиях уже давно не думают, но власть-то как раз у них.

Более простое объяснение волны критики, обрушившейся на Пескова со стороны "патриотов", предлагает Анатолий Несмиян:

Пресс-секретарь Путина Песков вчера вызвал зубовный скрежет уже у российской знати. Он выдал неудачный спич про то, что на территории Украины потери российских войск оцениваются как "значительные". В целом ничего особенного Песков не сказал – он и раньше мог брякнуть какую-то полную ахинею, что воспринималось даже с юмором.

Сейчас, однако, времена изменились. Психоз – штука индуктивная. Власть закрывает один кризис, создавая другой – это уже стиль современного российского управления. Нынешний военный кризис через подъем патриотического и военного психоза должен закрыть темы всех предыдущих провалов – экономического, финансового, политического, ту же историю с коронавирусом (кстати, никто уже про него и не вспоминает – как удобно получилось). Однако возбуждая психоз у населения, власть тоже заражается им и ведет себя ничуть не лучше гориллы, бьющей себя руками в грудь.

Если Пескову раньше сходили с рук неудачные инвективы, то сейчас на него буквально набросились

В этом же ряду и поиск внутренних врагов. Бдительность касается всех, и если Пескову раньше сходили с рук неудачные инвективы, то сейчас на него буквально набросились. Ему уже предложено посетить (по возможности с семьей) Луганск и Донецк, причем предложение исходит не от разгневанных сограждан, а от коллег по мафиозной малине.

Сам по себе скандал яйца выеденного не стоит: ну сообщите, какие потери понесла российская армия (а также все остальные задействованные ведомства) – и дело с концом. Народ увидит, что потери незначительные, просто сущий пустяк, и тема будет исчерпана. В крайнем случае всегда можно сказать, что в ДТП ежегодно погибает больше народу, а в Америке так вообще детей в школах расстреливают пачками – чё паникуем-то? Но, понятно, никто ничего публиковать не станет. Зато есть повод показать свою гипер-патриотичность, клеймя отступника.

Это обычное дело в таких ситуациях, кстати. Завтра толпа набросится на кого-нибудь другого и будет рвать его на тряпки. Наведённая агрессия, не имеющая выхода, должна куда-то направляться. А в условиях, когда победа всё откладывается и откладывается, агрессивность толпы (и агрессия в правящей знати) будет только нарастать.

Пренебрежительное отношение к заявлениям Пескова демонстрировал в том числе и Путин, однажды заявивший, что его пресс-секретарь "несет пургу". И в то же время эта "пурга" продолжает оправдывать действия Кремля, напоминают комментаторы.

Аркадий Дубнов

Разумеется, относиться серьезно к той "пурге", что порой несёт Д.С. Песков считается моветоном. И тем не менее, когда сегодня в интервью британскому Sky.news вдруг он признал, что российские военные несут "значительные потери" в Украине, мы должны понимать, что это говорит официальный представитель Кремля.

Он все еще "пургоносец на плаву"

Но когда вдруг Песков выдал ещё один секрет Кремля, впору было снова вспомнить, что он все еще "пургоносец на плаву".

Оказывается, главной целью спецоперации в Украине было "предотвращение угрозы Третьей мировой войны". Ни больше ни меньше.

Кто-то подумает, ну вот, спецоперация никак не кончается удачей, про демилитаризацию и денацификацию больше стараются не упоминать (Маша Захарова не в счёт, она работает по старым методичкам), "защита Донбасса от геноцида" тоже не вштыривает уже. Тут везде по целям нужны их конкретные поражения показать, а где их взять на 43-й день операции?

И тут очень глобальное, не побоюсь этого слова, – антиапокалиптическое в качестве целеполагания надо было что-нибудь залудить, вот Третья мировая здесь очень хороша. Ведь кто может сказать точно сейчас, началась бы она после 24 февраля, если б мы ее не упредили… Это как с солдатами НАТО, могли зайти в Воронеж, а могли и не зайти, кто ж теперь знает…

Но теперь, очевидно, в Кремле окрепли в уверенности, что спецоперация такого в мире наворотила, что кому в голову придёт ещё и Третью эту мировую развязывать.

Так что, истинно говорит Песков, упредили ее, цель в самую десяточку продырявлена.

Михаил Милируд

– Если бы мы не потеряли тысячи солдат на фронте, то завтра они могли бы напасть на Путина, – вышел из неудобной ситуации пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Многое из того, что говорил Песков, звучало точно так же, как всегда. Разве что цветовая гамма его костюма показалась некоторым комментаторам несколько необычной.

Наталья Энюнлю

Смотрела интервью пескова телеканалу Sky News. Журналист Sky News – Mark William Austin прекрасный.

Его слова: Это ложь! это никакая не спецоперация, а настоящая полномасштабная незаконная война – раз. Вы потеряли тысячи солдат, сотни танков, шесть генералов, это унижение (humiliation) – два. Доказательства военных преступлений – три, и вишенкой: как, вы мистер Песков, зная, что гибнут дети, имея маленькую дочь, спите по ночам? Там было много важного, того, что необходимо произнести публично и он произнес.

Про ответы пескова говорить нечего, мы их знаем заранее – все фейк, танки не стреляли, российская армия не бомбила гражданские объекты, санкции нам не страшны и бла, бла, бла. Ответы Пескова на самом деле не важны, самое главное – это вопросы Марка Аустина, эти вопросы и есть real statement.

Но я собственно вот что спросить хотела, Песков был в голубой рубашке и желтом галстуке. Моргни, если ты в заложниках (с). Это он нам так моргнул?