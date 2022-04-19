Дороги к свободе. Война, Запад и украинское общество

Каждый день войны меняет нас до неузнаваемости. Как изменились Украина, Россия и Запад? Собеседники Виталия Портникова - Тарас Возняк, украинский культуролог, политолог, главный редактор и основатель независимого культурологического журнала «Ї» и Андрей Пионтковский, российский политолог и публицист
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