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Дороги к свободе

Война, Запад и украинское общество. Эфир в 20:30

Акция перед Бундестагом. Берлин, 6 апреля 2022 года

Третий месяц войны: как меняются Украина, Россия и мир. Обсуждают Тарас Возняк и Андрей Пионтковский

Каждый день войны меняет нас до неузнаваемости. Как изменились Украина, Россия и Запад? Собеседники Виталия ПортниковаТарас Возняк, украинский культуролог, политолог, главный редактор и основатель независимого культурологического журнала «Ї» и Андрей Пионтковский, российский политолог и публицист. Эфир в 20:30.

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