Каждый день войны меняет нас до неузнаваемости. Как изменились Украина, Россия и Запад? Собеседники Виталия Портникова – Тарас Возняк, украинский культуролог, политолог, главный редактор и основатель независимого культурологического журнала «Ї» и Андрей Пионтковский, российский политолог и публицист. Эфир в 20:30.
Война, Запад и украинское общество. Эфир в 20:30
Третий месяц войны: как меняются Украина, Россия и мир. Обсуждают Тарас Возняк и Андрей Пионтковский
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