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Лицом к событию. Каких "черных лебедей" ждать России?

Лицом к событию. Каких "черных лебедей" ждать России?
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Лицом к событию. Каких "черных лебедей" ждать России?

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Каковы перспективы российской экономики в условиях возможной нефтяной и транспортной блокады РФ? Что ждет обычного россиянина? Обсуждают экономисты Дмитрий Некрасов и Сергей Жаворонков. Ведет передачу Михаил Соколов.

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