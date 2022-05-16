"В 2023 году – в Ялте". Соцсети о победе Украины на "Евровидении"

В субботу 14 мая в итальянском Турине проходил финал конкурса "Евровидения". Россия в нём участие не принимала, её отстранили из-за агрессии в Украине.

Во время концерта произошёл маленький скандал: лидер украинской группы Kalush Orchestra обратился со сцены с призывом спасти разрушаемый российской армией Мариуполь и завод "Азовсталь", где обороняются отрезанные от своих украинские военные.

Бойцы "Азова" поблагодарили группу.

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены, и украинцы испугались, что группу могут дисквалифицировать, хотя и считали, что оно того стоило.

Сергей Наумович

Это запрещено на Евровидении. Любые политические лозунги. Но если бы он этого не сделал, то никто бы не понял, зачем вообще они туда поехали.

Респект! Ти все зробив правильно на своєму фронті, Олеже! Молодець!

Эдди Лей

Я считаю что ребята просто молодцы! Да возможно это вне правил конкурса но в данный момент ситуация очень сложная где нужна немедленная помощь и ребята через сцену передали послание и обратились за помощью в которой Мариуполь и особенно Азовсталь так сильно нуждаются!

Татьяна Кичева

Они знали про это! Они готовы проиграть ради этого лозунга! У каждого своя война! Респект ребятам!

Но российская "патриотическая" журналистка Юлия Витязева предсказала, что дисквалифицировать группу не станут.

Украина давно нарушила все, что только можно. Поэтому на данную выходку реакции не будет. Наоборот. Ещё и приз дадут.

И, к радости украинцев, оказалась права.

Украинский политик Алексей Гончаренко

Организаторы «Евровидения»: Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер.

Дисквалификации нет! Украина вперёд!

В результате Kalush Orchestra действительно заняли первое место. Правда, судьи поставили их на четвёртое, но голосование зрителей сделало украинцев победителями.

Константин Каплий

Kalush Orchestra

ПОБЕДА!!

Победа Kalush Orchestra первая ласточка!!!

Капитуляции россии не за горами!!!

Отлично было бы провести Евровидение в одном из освобожденных и отстроенных городов!

Мариуполь,Азовсталь....

Победа за нами!

Слава ЗСУ!

P.S. Отстраивать много,но люди изменились,и пахнет свободой....

Андрей Мальгин

Украина выиграла Евровидение. Она и войну выиграет.

Валерия Орлова

Ура, Киев примет конкурс в третий раз!

Андрей Мальгин

Почему Киев? Это может быть и Ялта, например.

Виктория Ромас

Опережая недоброжелательные комментарии о политизированном конкурсе…

Первый раз урок солидарности европейцы преподали еще в 2016 году, когда Джамала с песней «1944» заняла заслуженное первое место. Тогда мелодия о боли невинных людей, в дом которых пришли «чужаки», звучала на весь мир, призывая задуматься о главных человеческих ценностях: о мире, о жизни, о доброте, о человеколюбии.

И она была поддержана.

Сегодня «Евровидение» ещё раз высказало своё мнение о значимости жить в мире без войны: в мире, в котором царят понимание и уважительное отношение к вечным идеалам, снова отдав свои голоса за Украину, за МИР. И между прочим, заслужено.

Я счастлива и радуюсь этой ПОБЕДЕ безгранично.

Мы стали с вами ближе к большой победе ещё на один шаг, на одну трогательную песню: о маме, о детских воспоминаниях, о добром слове, которое так важно каждому.

О семье, которая растит крылья для полёта на целую жизнь.

Как много смыслов в этих строках:

«Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово».

Поздравляю вас, украинцы!!!

Как видите, не обязательно говорить о политике и о войне, чтобы высказать свою позицию о мире.

Осуждать бесчеловечную войну и поддерживать территориальную целостность Украины, можно просто напевая заветную мелодию победителей…

И, конечно, — мои комплименты европейскому сообществу: прекрасный музыкальный вкус у вас, господа европейцы!

P.S. Собственно, главная цель творчества — актуализировать и защищать основные человеческие ценности. Ведь правда?

Андрис Параудзинс

В Германии сегодня траур: понятно, что Украина заняла первое место на Евровидении, но вот Германия заняла последнее! Немецкий Шпигель задаёт вопрос: что мы делаем не так? И сам же отвечает: очевидно, всё дело в симпатии, которую вызывает страна-победитель и антипатии, которую вызываем мы.

Добавлю: уважаемые немцы, все же видят, как в деле помощи Украине вы, так сказать, подпеваете Москве и откровенно саботируете поставки. Как бы вас в следующем году вообще на конкурс не пустили!

Одним из первых музыкантов поздравил президент Украины Владимир Зеленский

Наше мужество поражаем мир, наша музыка покоряет Европу!

В следующем году Украина принимает "Евровидение"!

В третий раз в своей истории. И, верю, не в последний.

Мы сделаем всё, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принял украинский Мариуполь.

Свободный, мирный, отстроенный!

Спасибо за победу Kalush Orchestra и всем, кто отдал за нас свои голоса!

Я уверен, что наш победный аккорд в битве с врагом не за горами.

Слава Украине!

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал своё поздравление через 11 минут после Зеленского.

Поздравления Украине с победой на "Евровидении 2022".

Это ясное отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу.

Я очень горд за Сэма Райдера и то, как прекрасно он сегодня представлял Соединённое Королевство.

(британец Сэм Райдер занял первое место в голосовании жюри и второе — по окончательным итогам конкурса).

Александр Викул, бывший член "Партии регионов" и "Оппозиционного блока", когда-то один из самых пророссийских украинских политиков, тоже написал патриотический пост.

Поздравляю всю Украину с победой на Евровидении!

В следующем году мы принимаем конкурс. Для локации предлагаю «Донбасс Арену» и набережную Ялты. А однажды, как сказал Президент, "Евровидение" примет красивый отстроенный Мариуполь.

А вот спикеру МИД РФ Марии Захаровой выступление украинцев и решение зрителей Евровидения не понравились.

Не оценил победу украинцев и прокремлёвский политолог Сергей Марков, который объясняет её промывкой мозгов и фальсификацией голосования.

Присуждение победы на Евровидении украинской группе это явный индикатор кризиса Европы.

1. Грубейшим образом нарушенное правило "без политики" это индикатор разрушения принципа правового государства. Законы перестают выполняться в Европе. Вот на Евровидении это происходит демонстративно. По закону эта Калуш Оркестра должна была быть просто снята с конкурса.

2. Голосование за это группу это результат кампании в европейских сми в поддержку русофобского киевского режима в Украине. Но это режим противоречит всем классическим европейским гуманистическим ценностям. А эта кампания в сми пропагандирует ложь и скрывает от населения простой явный факт, - на Азовстали блокированы исчадия ада, заблокированы палачи Мариуполя, - неонацисты Азова, которые без сомнения являются и террористами.

3. Нет сомнения, что организаторы конкурса еще и дополнительно фальсифицировали итоги голосования, - чтобы гарантированно получить нужный им политический результат.

4. Объявление украинской группы победителем на Евровидении и как это было сделано, - явно показывает, что Россия совершенно права, а России противостоит какая то "коалиция дьявола". А Россия находится на стороне света и добра.

И журналисту-государственику Аркадию Кайданову победа украинцев тоже не понравилась.

На Евровидении у нас кто победил?

Отгадайте с первого раза!

Ма-ла-цы!

А вот если бы украинские исполнители вышли и просто молча постояли на сцене.

Или даже вообще не вышли.

Кто победил бы на Евровидении?

Ну-ка, с одного раза!

Ма-ла-цы!

Сказано же, что "над усе!"

Любовь Соболь

Давайте признаем честно: искусство не может быть вне политики, искусство не может и не должно игнорировать войну и российская пропаганда сама долгое время политизировала конкурс Евровидение, теперь же обвиняет в этом Украину.

В России в тот же день проходил собственный конкурс.

Виктория Викторовна

Импортнозамещение в действии

1. В Европе - конкурс пения "Евровидение".

2. На России - конкурс по украшению могил

На следующее утро победившая на Евровидении песня вышла в виде клипа.

Создатель "Нашего радио" Михаил Козырев

Победители Евровидения на следующий день после финала выпустили клип, снятый в разрушенных украинских городах.

Посмотрите обязательно. Вчера опять полночи пытался убедить давнего приятеля, продолжающего делать своё дело в Москве, что это вторжение НИЧЕМ нельзя оправдать или обосновать. Убедить не удалось. "Мы боремся с нацизмом".

Ну вот глядите на результаты этой борьбы...

На следующий день после конкурса по информации руководства Мариуполя, Россия начала бомбить "Азвосталь" запрещёнными фосфорными бомбами. Однако, по мнению экспертов, это все-таки были не фосфорные, а зажигательные снаряды.