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Лицом к событию. Ненависть к "бывшему клоуну"

Лицом к событию. Ненависть к "бывшему клоуну"
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Лицом к событию. Ненависть к "бывшему клоуну"

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О прямом сражении двух президентов, одного из которых даже в пропагандистских шоу РФ перестали звать просто "клоуном", а стали называть "бывшим клоуном", говорят: автор статьи в "Медузе" "Против кого на самом деле воюет Владимир Путин?" Максим Трудолюбов, аналитик Александр Харебин, журналист Илья Давлятчин.

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