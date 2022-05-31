Шоу "Алина" в Украине невозможно

"Путин борется против тех, у кого есть читатели, зрители, слушатели, покупатели, избиратели и сторонники, пришедшие не по приказу, а по собственному выбору". Поэтому он ненавидит Зеленского. И новую молодую Украину. И может поэтому он начал войну. Так считает публицист "Медузы" Максим Трудолюбов, и не только он. О старой путинской "верхушке", куда если и пробиваются "молодые таланты", так только если они являются прямыми отпрысками этой верхушки, на худой конец Алиной Кабаевой. И о системе формирования власти в Украине. А также о прямом сражении двух президентов, одного из которых даже в пропагандистских шоу РФ перестали звать просто "клоуном", а стали называть "бывшим клоуном". Говорят: автор статьи "Против кого на самом деле воюет Владимир Путин?" Максим Трудолюбов, аналитик Александр Харебин, журналист Илья Давлятчин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

Елена Рыковцева: "Против кого на самом деле воюет Владимир Путин?" – так называется статья в сегодняшней "Медузе", которую написал публицист Максим Трудолюбов. Но за неделю до появления этой статьи на вильнюсском форуме, который, как вы знаете, организует Гарри Каспаров, куда съехались российские оппозиционеры, выступил Леонид Невзлин с похожей концепцией, против кого же он действительно воюет.

Елена Рыковцева: В своей статье Максим Трудолюбов довольно подробно объясняет мотивацию Владимира Путина примерно по этой части. С нами Александр Харебин. Там такая была ситуация на этом форуме, все говорили в одну дуду, что он собиратель земель, он хочет расширить, он имперец и так далее. Вдруг Невзлин с достаточно неожиданной для всех теорией, что вы не понимаете, оно хочет уничтожить этого конкретного человека. Что вы об этом думаете?

Александр Харебин: Такая точка зрения имеет право на существование. Я думаю, это одна из мотиваций президента Путина – уничтожение Зеленского. Потому что в его эфэсбэшной-кагэбэшной голове проиграть «клоуну», человеку, который не воспринимался серьезно поколениями – это не по-пацански. Потому что Путин видится из Украины дворовым пацаном, вся его идеология, все его поведение дворовое пацанство. Сериал "Бригада", где кооператив "Озеро" является всей этой "бригадой". Эти пацаны не могут проиграть, как они думали, клоуну. Для Путина неожиданность, что Зеленский оказался совершенно иным. И это отображает ценности, цели, задачи и понимание совершенно другого поколения, к которому Путин не готов, которое он не готов воспринимать в России, тем более не готов воспринимать в Украине.

Елена Рыковцева: Самое интересное, что один из гостей сегодняшнего эфира программы федерального телевидения, которого называют «послом ЛНР в РФ», даже он назвал его "бывшим клоуном". То есть с какого-то момента уже не клоун.

Александр Харебин: Я хочу отметить, что понятие о клоуне или понятие о его комическом прошлом было навязано в Украине, в том числе украинскому избирателю президентом Порошенко, как мы давно знаем. "Жму руку, обнимаю" в Украине такой же мем стал об отношениях Порошенко и Путина. К счастью для Украины, Путин не воспринял Зеленского серьезно, первые полтора-два года Путин не успел подготовиться к тем ударам, к которым Зеленский явно был не готов. Сейчас уже очевидно всему миру, это не голословное утверждение, Зеленский, если и был клоуном, то его клоунская актерская карьера закончилась 24 февраля 2022 года.

Елена Рыковцева: С нами Илья Давлятчин. На самом ли деле не воспринимал серьезно Владимир Путин? А может быть наоборот он сразу воспринимал очень серьезно?

Илья Давлятчин: Я не очень согласен с тем, что он конкретно против Зеленского ополчился. Мне кажется, это давняя история российской власти, когда они борются исключительно с теми, кто слабее. Вот перед вами сидит журналист издания, которое заблокировано в России. Что такого могут написать российские журналисты, что разрушит государственность, разрушит всю эту систему, режим падет? Наверное, ничего такого особенного. Но они привыкли бороться с теми, кто слабее. Они воспринимают Украину как более слабую страну, наверное, Украина действительно слабее казалась до 24 февраля, и оружия у них меньше, и опыта как такового, и армия не такая многочисленная. Привыкли воевать с теми, кто не так силен, как они. Поэтому, когда тот же Дмитрий Медведев грозит, что мы нацелим ракеты на Америку или на страны НАТО, это никогда не произойдет, потому что эти страны сильнее. Мне кажется, в этом состоит причина всей этой истории трехмесячной.

Елена Рыковцева: В пересказе эта статья выглядит так, что Владимир Путин представляет собой поколение стареньких. Если сравнить по должностям, совершенно конкретно пройтись по этим рядам – Путин, министр обороны, министр иностранных дел, начальник ФСБ и аналогичные должности посмотреть в киевской администрации, в киевском Кабинете министров, получится, что там разница лет в 20, перевес идет в сторону Российской Федерации. Согласны ли вы с этой концепцией автора, который говорит, что война поколений – это тоже часть путинской мотивации? Он отстаивает право старого мира на свое главенство, на свое превосходство.

Александр Харебин: Известная фраза Путина о том, что он не представляет мира, в котором нет России, зачем такой мир, я бы эту фразу перефразировал и сказал бы: Путин не представляет политику, в котором нет его, и нет его поколения. Вот это и есть, наверное, квинтэссенция происходящего. Я статью, естественно, читал, она совершенно адекватная. Только я замечу, что разница между возрастом украинского истеблишмента нынешнего политического и путинского больше, чем 20 лет, почти 40 лет разница по некоторым ключевым позициям. Россия воспроизводит по факту модель брежневского застоя, когда генсеки находились десятилетиями и уходили на тот свет, в кремлевскую стену практически в 75+. Наверное, это и есть преемственность поколений, преемственность имперской идеологии, вот она довлеет. Именно сменой поколений, сменой власти отличается Украина от Российской Федерации, от закостеневшего, застывшего политического режима.

Елена Рыковцева: Он действительно хочет остановить новое у соседей для того, чтобы у себя не проросло?

Александр Харебин: Если мы посмотрим весь постсоветский пояс вокруг России, так называемые страны СНГ, бывшие советские республики, практически нигде не произошла такая, как в Украине, смена политических элит. Балтийские страны, очевидно, еще не успели после оккупации конца 30-х годов стать настолько советскими, там не настолько было уничтожено желание стать демократиями. Весь пояс вокруг Российской Федерации – это старорежимные устоявшиеся автократии, либо диктатуры по факту. Украина, которая в видении Путина является, в украинском понимании вообще земля русская пошла из Украины, Киев – мать городов русских, мы это помним, но для России это квинтэссенция свободы, которую невозможно допустить в Российской Федерации. Тот же Невзлин неоднократно говорил, что в Украине может появиться новая Россия. В Украине на это смотрят несколько иначе, нам не нужна здесь новая Россия, нам нужна своя новая Украина. Россия пусть развивается по новому пути на тех территориях, где она находится. Путин боится, что именно версия российской элиты, даже демократической, даже либеральной элиты, вот эта новая Россия в Украине или вокруг Украины разрушит старый порядок.

Елена Рыковцева: 8 марта этого года Дмитрий Муратов, выступая на закрытии фестиваля "Артдокфест", буквально сказал следующее, что Путин фактически объявил войну поколению молодежи своей страны. Он убил будущее этого поколения. Согласны ли вы с тем, что Путин не просто ведет войну с поколением Зеленского, но еще и с собственным?

Илья Давлятчин: Это чистая правда. Я даже раскрою сейчас секрет: я сейчас сижу в абсолютно пустой квартире, потому что я из этой квартиры съезжаю и уезжаю именно потому, что этот человек, эта власть, это государство действительно ведет войну. Дело в том, что мы с этими людьми вообще не понимаем друг друга. Это поколение высокотехнологичное, пользуется интернетом, знает, как добывать информацию, знает, как покупать модные вещи. Эти люди, которые сейчас возглавляют Россию, этого вообще не знают. Мы же с вами прекрасно знаем, что Владимир Путин не пользуется смартфонами, не пользуется интернетом. Для меня большая загадка, как он голосовал на голосовании по поправкам к Конституции по интернету. В этом вся особенность нашего поколения и их поколения, вообще говорят на разных языках. Мы может быть что-то слышим от них, а они нас в принципе не слышат, не видят, в этом вся проблема.

Елена Рыковцева: Я прочитаю две строчки из этой статьи: "Путинская элита помимо войны с Украиной ведет еще одну войну с политиками, которые глотнули свободы в 90-е. Лично Путин борется против тех, у кого есть читатели, зрители, слушатели, покупатели, избиратели и сторонники, пришедшие не по приказу, а по собственному выбору". То есть ужас Путина перед Зеленским состоит в том, что Зеленского выбирали избиратели по собственной воле. В этой же статье говорится о том, что в России для того, чтобы продвинуться, (а там перечисляются по возрасту представители администрации Зеленского, Кабинета министров) так вот чтобы молодому таланту продвинуться в России, нужно обязательно, чтобы он являлся сыном того, кто продвинулся до него. Давайте об этом посмотрим сюжет.

Елена Рыковцева: Не будем забывать, что есть еще один молодой талант в гимнастике, продвинувшийся стремительно на все позиции, включая Национальную медиа-группу, которую содержит Юрий Ковальчук, у которой есть собственное шоу на телевидении. На завтра широко рекламируется фестиваль ее имени на "России-1", одном из двух самых рейтинговых каналов страны. Давайте рекламу посмотрим, чтобы не пропустили завтра.

Елена Рыковцева: Завтра Алина Кабаева всех приглашает к экранам телевизоров, чтобы вы посмотрели на нее, на эту царицу, которая будет принимать детей. Это очень редкий случай, когда именной фестиваль на федеральном канале у человека. Хотя Владимир Путин никогда не признавал этого человека членом своей семьи, но сегодня уже приходят сообщения, что она становится персоной нон грата в мире. Австралия, ЕС и Канада вводят против нее персональные санкции. США обещают ввести санкции против Алины Кабаевой. Александр, я хочу, как ни странно, чтобы вы прокомментировали эту историю из своей страны. Сериал знаменитый был "Слуга народа", в котором учитель, ставший президентом, пригласил на высшие посты в государстве своих друзей. Потом Владимира Зеленского тоже упрекали, что друзья-друзья. В чем вы видите разницу между тем, что вы сейчас посмотрели на экране, и тем, как формируются высшие эшелоны власти в Украине?

Александр Харебин: Я хочу Илье немножко оппонировать. Ваш Медведев умеет пользоваться айпадом, айфном, интернетом, тем не менее, наличие этих устройств не позволяет этим людям оставаться современными, прогрессивными менеджерами для своей страны. Медведеву 56 лет, Путину 69. Украинское поколение современной элиты действительно 40-50, то есть 10 лет разницы между Медведевым и 20-25 между Путиным. По поводу формирования списков. Эстетика шоу Алины Кабаевой – это эстетика 1935-39 года. Советский Союз, гимн, пионерки и комсомолки несут шары. Назвать Россию кладбищем утраченных иллюзий – это мягко будет. Это некрофилическая культура. Советский Союз, который прошел ужас, сталинский ГУЛАГ, то, что было показано во времена прихода Путина к власти, те самые 90-е, то поколение постсоветских людей, которые проснулись в отсутствующей стране, узнали ту правду, которая была выплеснута на неокрепшие умы, фактически это поколение выключено сейчас из политики. То есть поколение "потеряшек", потерявших себя, потерявших свое прошлое и не нашедших будущего, а также поколение детей этих людей выключено. Бывшая эфэсбэшная-кагэбешная партийная элита реплицировалась, репродуцировалась сейчас в новом неосталинизме, новом нео-Советском Союзе. Первая моя реакция, смотря видеосюжет о детях российских чиновников, я не могу припомнить детей украинских чиновников за последние 30 лет, которые добились каких-то успехов. У нас были кумовья, сватья, родственники, любовницы, любовники, как и в Российской Федерации, но плеяды детей во власти при смене власти не замечается. Именно потому, что смена власти подразумевает смену элит. В Украине невозможно представить, что-то кто-то передаст своему ребенку должность или что-то подобное. Конечно, Зеленский, как любой человек на ответственной позиции, пытался положиться на тех, кому он доверяет. Работая с ним в 2019 году, я совершенно точно и публично об этом говорил, проблема Зеленского была и остается – это проблема доверия. Зеленский мало кому верил в 2019 году, Зеленский мало кому верит в 2022 году. Потому, если в 2019-20 году его выбор близких и друзей был очень рационален, он не видел других вокруг себя, ротация его команды, которая пришла с ним в 2019-м и осталась к 2022-му, обновилась на 70%. Нынешнее его недоверие – это проблема войны, потому что война обнажила совершенно другие человеческие качества и требования к команде. Я даже не знаю, как сравнить российскую элиту, российскую наследственность и украинское кумовство, эти элементы, которые, естественно, присутствуют. Мы настолько разные, настолько отличается политическая культура.

Елена Рыковцева: Действительно стилистика роликов с Алиной Кабаевой – это что-то удивительное. Дети почему-то в галстуках, почему-то советские песни. Это хороший вопрос, почему ей это нравится. Может быть потому, что это нравится Владимиру Путину. Илья, вы согласны с теми политологами, аналитиками, которые называют причину того, что только молодые талантливые дети могут пробиться, потому что их более старшие талантливые родители боятся, что если придет кто-то другой, эта власть уйдет, а они надеются сохранить ее, хотя бы передав детям по наследству? Теория наследничества, вы с ней согласны?

Илья Давлятчин: Это не только на уровне политики, это и в экономике работает постоянно. Можно взять самую проблемную российскую отрасль сейчас – это авиация. Не секрет, что в России большинство самолетов находится в лизинге, это экономически выгодно, но, тем не менее. Сейчас все эти самолеты фактически украдены. У "Аэрофлота" не так давно появился новый глава, возглавлявший авиакомпанию "Победа". Что вы думаете, этот человек себя как-то зарекомендовал? Нет, просто у него до этого в "Аэрофлоте" работал папа, до этого в "Аэрофлоте" работала мама, видимо, по этим связям он получил этот пост. Да, наследственность везде работает. Вы в сюжете назвали нескольких известных персонажей, но там линейку можно продолжать бесконечно. Дети бывшего Генпрокурора Юрия Чайки, дети бывшего премьер-министра Фрадкова занимаются бизнесом. Все они заработали миллионы, миллиарды совершенно непонятным образом. Тот же самый Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, у которого участок ценой в миллиард рублей рядом с Рублевкой находится. Естественно, этот участок оформлен не на него, а на его жену. В этом тоже они наследуют привычки своих родителей, что те не декларируют свое имущество и прячут его, что дети делают ровно то же самое. В Украине сложно представить такую ситуацию ровно потому, что там регулярно меняется власть. Если бы власть не менялась, то, возможно, ровно то же самое увидели. Там власть меняется, у нас, увы, нет.

Елена Рыковцева: Может быть в этом причин? Там меняется власть, потому что они детям не передают по наследству, а тут передают, и власть не меняется?

Илья Давлятчин: Для меня загадка на самом деле, как люди обычные к этому относятся. Я заходил, в предыдущем эфире мы тоже про Патрушева говорили, там в комментариях писали люди, понятно, что это пригожинские боты, но, тем не менее: когда вы переобуетесь, да вы завидуете, вы их ненавидите. Ребята, те, кто пишет эти комментарии, вам нормально? Вы сидите, получаете за один комментарий 50 рублей. У Алины Кабаевой, главы Национальной медиа-группы, зарплата миллион рублей в месяц – это была утечка из Пенсионного фонда. Она получает миллион в месяц, не делая на этом посту ничего, потому что в телевидении она не разбирается совершенно. Как люди обычные смотрят на это, для меня большая загадка.

Елена Рыковцева: У нас готов сюжет о статье, в которой четко возрастная разница прослеживается.

Елена Рыковцева: Хорошо, что Илья напомнил нам, как мы обсуждали перлы Патрушева. Сегодня он еще одарил нас, рассказал, как Польша готовится захватить кусок Украины. И вообще вся война, потому что США так решили, что нужна эта война – это они виноваты, они ее развязали. Просто человек фонтанирует в свои 70 лет такими фонтанами, которым позавидуют 90-летние.

Александр Харебин: Мы видели выступление Киссинджера в Давосе, который призывал к мирному договору между Российской Федерацией и Украиной. Тем не менее, люди в 98 лет тоже фонтанируют разными странными идеями, которые мы воспринимаем странными в Украине. Для справедливости, такая династическая политическая элита, которую пытается Российская Федерация у себя застабилизировать или сделать ее несменяемой, присуща некоторым западным демократиям. Можно вспомнить династию Трюдо, можно вспомнить династию Бушей. На каком-то уровне дети продуцируют или мультиплицируют своих отцов, но в таких масштабах, в таких объемах, не обладая необходимыми знаниями, компетенциями и получая это в наследство - такого в демократическом западном либеральном мире не существует. Подобные инциденты находятся под микроскопом. Передача власти по наследству, не имея на то интеллектуальных или выборных способностей, невозможна. И Буш, и Трюдо проходили выборные циклы, они доказывали, показывали ежедневным трудом на этих должностях, работая с избирателями. Они получали власть по праву выбора – это то, что отсутствует в Российской Федерации как класс. Мне кажется, сталинские чистки, постсталинская эпоха, когда элиты менялись через концлагерь, либо через застенки НКВД, вселили в российскую советскую элиту страх потерять все при смене власти. После Брежнева мы не знаем ни одной политической фигуры, которая пришла и осталась от Брежнева. Все нынешние политические элиты начались и продолжают династическую историю со времен Татьяны Дьяченко, со времен детей Ельцина. У того же Леонида Невзлина совершенно блистательная публикация как раз о Юмашеве и Дьяченко. Почему Запад не замечает этих людей? Почему западный истеблишмент не замечает тех, кто привел Путина к власти, кто фактически основал эту династическую передачу власти от Ельцина и где этот предел?

Елена Рыковцева: Это любопытный вопрос, я тоже, честно сказать, не знаю, как к этому относиться. Есть такие люди, как Альфред Кох, который стал таким оппозиционером, борцом с режимом, пострадал, живет за границей. Но все отлично знают и помнят его роль в деле разгрома НТВ. Дьяченко с Юмашевым ведь тоже не являются яркими сторонниками путинского режима, они занимаются своим Ельцин-центром в Екатеринбурге, который всячески поносит Владимир Соловьев, они живут за границей, они никак публично не поддерживают Владимира Путина, но, тем не менее, они привели его к власти. Они же, наверное, не понимали, какой результат будет, что они привели, на сколько лет?

Илья Давлятчин: Сколько таких людей, если не брать только политиков, журналистов тех же самых. За последнее время несколько известных журналистов – Жанна Агалакова, Мария Овсянникова, которые работали спокойно на Первом канале, занимались там всем тем, что по сути сохранило этот режим, и, возможно, привело к той же самой войне. У меня тоже вопрос, как относиться к этим людям. Кто-то недавно в Твиттере писал из известных оппозиционеров, то ли Певчих, то ли Албуров, что эти люди уже отрезанный ломоть, действительно их нужно в санкционные списки внести, чуть ли не расстрелять. Их не нужно на нашу сторону переманивать, потому что, во-первых, их не так много, а во-вторых, это вряд ли что-то даст. Если продолжать эти чистки, назовем это так, то сколько десятков, сотен или даже тысяч судей российских должны попасть в эти списки, сколько полицейских должны там оказаться, тех же самых политиков. Борис Немцов, мы же помним, что он сначала голосовал за Путина, ровно то же самое. Для меня это всегда спорный вопрос, открытый. Мне кажется, каждый для себя должен решать.

Елена Рыковцева: Тем более, когда человек совершает поступок совершенно невероятный, фантастический, как Марина Овсянникова. Юмашев с Дьяченко, по-моему, никаких поступков не совершали, которые бы сделали их врагами государства, они тихо сидят и сидят. Я предлагаю послушать наших прохожих в Москве, которых мы спрашивали о том, почему такая возрастная верхушка в Российской Федерации.

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