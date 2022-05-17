В Бурятии учительницу оштрафовали за разговор с учениками о войне в Украине

Суд в Бурятии оштрафовал на 40 тысяч рублей беременную учительницу английского языка Елену Багаеву за разговор с учениками о войне в Украине. Об этом сообщает журнал "Люди Байкала".

31-летнюю учительницу признали виновной в публичной дискредитации российской армии.

Как пишет журнал, 23 марта Багаева услышала, что школьники "эмоционально разговаривали" друг с другом о событиях в Украине. Учительница приняла участие в разговоре. "Я пыталась донести, что любая война – это плохо, что нельзя желать смерти украинцам и испытывать к ним ненависть, они такие же люди, как мы. И в конце ребята согласились со мной – да, надо жить в мире и спокойствии", – рассказала Багаева "Людям Байкала".

Через день мать одной из учениц пожаловалась в школе на Багаеву за "антироссийскую пропаганду". Потом она принесла в полицию аудиозапись разговора, которую сделала на уроке ее дочь. Как отмечает журнал, аудио было смонтировано: из почти пятидесяти минут осталось восемь.

"Все склеено, переклеено так, чтобы максимально меня дискредитировать, – говорит Багаева. – Ни одного доброго слова от меня там нет. Фразы из контекста вырваны. Я получилась антисоветчина какая-то", – рассказала Багаева.

Во время судебного заседания учительница пыталась доказать, что имела право на уроке заниматься воспитанием школьников. Суд счел, что Багаева занималась агитацией. По словам учительницы, коллектив школы ее поддержал.

Сейчас она находится в отпуске, "чтобы сберечь нервы", а в сентябре уйдет в декрет. Багаева планирует оспорить решение суда.