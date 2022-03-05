Полиция в Костроме составила протокол по новой административной статье о дискредитации российской армии на активистку Ирину Шумилову. Она была задержана 5 марта после одиночного пикета против войны в Украине, сообщила она во вконтакте.

Шумилова вышла на улицу с плакатом "эта война спецоперация на ваши налоги. А на лечение детей собираем смсками". В протоколе полицейские написали, что Шумилова призывала препятствовать "использованию вооруженных сил и её граждан и поддержке международного мира и безопасности", — цитирует документ "Медиазона".

Административная статью о дискредитации российских военных была принята парламентом в экстренном порядке 4 марта, в тот же день подписана президентом и закон сразу же вступил в силу.

В тот же день парламент принял закон об уголовном наказании за дискредитацию армии и об ответственности за призывы к санкциям в отношении граждан России, российских компаний или самой страны.

Шумиловой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. По данным ОВД-инфо с 24 февраля в России были задержаны 8 342 участника антивоенных акций.