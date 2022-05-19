В Новосибирске прошли обыски по делу ФБК

В четверг у новосибирских депутатов, активистов и их родственников прошли обыски в рамках уголовного дела о создании экстремистской организации, по которому обвиняют оппозиционного политика Алексея Навального и его сторонников.

Обыски прошли в квартирах депутата городского совета Новосибирска Антона Картавина, родственников депутата Сергея Бойко и его помощницы — Елены Носковец, а также в доме бывшей волонтёрки штаба Навального Полины Голобоковой и её супруга Даниила Маркелова.

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Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова сообщила, что Картавин находится в статусе свидетеля, его увезли на допрос в МВД. Даниил Маркелов рассказал, что они с Голобоковой уехали из России ещё в ноябре 2021 года, и опубликовал протокол обыска.

Из него следует, что в квартире пожилых родителей Голобоковой следователи искали предметы и документы, подтверждающие причастность к деятельности экстремистского сообщества, а также денежные средства, предназначенные для его финансирования.

Сергей Бойко тоже находится не в России, с обыском пришли к его брату и тёще. По словам Бойко, он не знает, где сейчас его родственники: связи с ними нет.

В июне 2021 года суд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России. Позже они были ликвидированы.



В конце сентября 2021 года следственный комитет России возбудил против Алексея Навального и его сторонников уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Сам Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в колонии. Он был признан виновным в мошенничестве, его сторонники не сомневаются в политической подоплёке его уголовного преследования.