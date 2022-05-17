Суд отложил рассмотрение жалобы Навального на приговор

Мосгорсуд отложил на 24 мая рассмотрение апелляционной жалобы оппозиционера Алексея Навального на приговор, чтобы он имел возможность на свидание в колонии с семьей. Об этом сообщает "Медиазона".

В начале сегодняшнего заседания, на котором Навальный присутствовал по видеосвязи из колонии во Владимирской области, он попросил судью переносе заседания "лишь на неделю". По его словам, за это время он хотел бы ознакомиться с аудиозаписью вынесения приговора и сличить её с текстом документа.

Кроме того, оппозиционер напомнил, что у него как раз наступило время для свидания, которое назначили на 20 мая. "Если вы приговор мне затвердите, я перевожусь в колонию строгого режима и меня отсюда этапируют". В таком случае свидание "сгорит", сказал Навальный. По закону, раз в три месяца заключенному разрешено длительное свидание в колонии с семьей.

22 марта Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в покровской колонии приговорил основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве при сборе пожертвований в ФБК (признан российскими властями экстремистской организацией и запрещён) и неуважение к судье.

Навальный вину не признал. Оппозиционер и его сторонники уверены, что дело носит исключительно политический характер.

Вынесенный приговор подразумевает также, что политик будет переведён в другую колонию – в той, где он сидит сейчас, режим общий, а не строгий, кроме того, она предназначена для заключённых, отбывающих первое заключение.

Правозащитная организация Amnesty International назвала приговор Алексею Навальному "циничным нарушением прав человека". Его освобождения требовали Европейский союз, президент США Джо Байден, многие общественные деятели.