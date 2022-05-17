Дороги к свободе. Война на востоке и юге Украины: что дальше?

Чего ожидать от происходящего на фронтах войны России против Украины? Когда произойдет перелом? Гости Виталия Портникова - Сергей Згурец, военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и Юрий Федоров, военно-политический эксперт, профессор Пражского университета.