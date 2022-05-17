Война на востоке и юге Украины: что дальше? Эфир в 20:30

Чего ожидать от происходящего на фронтах войны России против Украины? Когда произойдет перелом? Гости Виталия Портникова – Сергей Згурец, украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, профессор Пражского университета. Эфир в 20:30.