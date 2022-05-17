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Дороги к свободе

Война на востоке и юге Украины: что дальше? Эфир в 20:30

Сергей Згурец и Юрий Федоров – о том, как меняется ситуация на фронте

Чего ожидать от происходящего на фронтах войны России против Украины? Когда произойдет перелом? Гости Виталия ПортниковаСергей Згурец, украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, профессор Пражского университета. Эфир в 20:30.

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