Чего ожидать от происходящего на фронтах войны России против Украины? Когда произойдет перелом? Гости Виталия Портникова – Сергей Згурец, украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, профессор Пражского университета. Эфир в 20:30.
Война на востоке и юге Украины: что дальше? Эфир в 20:30
Сергей Згурец и Юрий Федоров – о том, как меняется ситуация на фронте
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