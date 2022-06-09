Лицом к событию. Россия будет жить лучше. Через 10 лет?

Путин снова обещает россиянам светлое будущее. Что происходит в реальности? В эфире Михаил Касьянов. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Другие материалы
-
09 июня 2022
Лицом к событию. Отфильтрованный народ
-
08 июня 2022
Лицом к событию. Изоляция как способ самосохранения
-
07 июня 2022
Лицом к событию. Безумный ДАМ
-
06 июня 2022
Лицом к событию. Ловушки для путинской элиты
-
03 июня 2022
Лицом к событию. Сто дней с войной
-
02 июня 2022
Лицом к событию. Больной президент